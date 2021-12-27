2220 или 2222: Кличко смешно оговорился, поздравляя с Новым годом – эпическое видео

Виталий Кличко снова попал в курьезную ситуацию. Во время поздравления с Новым годом он внезапно забыл, какой год скоро наступит. Предположил, что мы в далеком будущем.

Соответствующее видео уже облетело большинство известных соцсетей. Люди активно комментируют новый курьез мэра Киева.

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Попытки Кличко эпически провалились

Мэр пытался несколько раз назвать год, но ему никак не удавалось сказать правильно. В конце он решил, что мир будет встречаться 2222 год.

С хорошим настроением встречаем новый 2220… 2222 год,

– заверил Кличко.

Мэр Киева не смог сказать, какой год будет встречать мир: смотрите видео из телеграма "Киев Оперативный"

Еще один новогодний курьез Кличко