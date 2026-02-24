Победить империю реально? С какими войнами в истории сравнивают войну Украины с Россией и чем они закончились

В начале полномасштабного вторжения публичные интеллектуалы пытались отыскать параллели между новой российско-украинской войной и другими военными конфликтами. Например, Зимней войной между СССР и Финляндией, российско-японской войной, войной Алжира против Франции за независимость.

Российское вторжение 2022 года даже сравнивали с событиями 2,5-тысячелетней давности, а именно греко-персидскими войнами в смысле столкновения двух цивилизаций – свободных граждан греческих полисов и покоренных персидскими деспотами народов.

В четвертую годовщину полномасштабной агрессии 24 Канал вспоминает о других исторических параллелях и надеется, что они помогут понять и постичь эту войну. В этом нам помогает известный историк и публичный интеллектуал Сергей Громенко – специалист по милитарной истории, сотрудник Украинского института национальной памяти (2014 – 2016 годы), а ныне – младший сержант Сил обороны Украины.

Отложенные войны за независимость

По мнению историка, на современную войну влияет геополитика: поскольку Украина является фронтиром и приграничьем европейской цивилизации, поэтому тысячелетиями с разным успехом должна сдерживать нашествия различных варваров. При этом Громенко предостерегает от фронтальных сравнений и призывает следовать принципу поиска общих причин и признаков конфликтов.

По словам Громенко, в случае российской агрессии трудно удержаться от сравнений с антиколониальным контекстом и войной нации за свою независимость от метрополии. При этом Громенко обращает внимание на важный аспект: это были так называемые отложенные войны, ведь метрополия пыталась вернуть колонию через некоторое время после того, как ее потеряла.

Собственно, то же самое происходило и с Украиной. В 1991 году Россия, которая тогда имела "агрегатное состояние" в форме СССР, упала, а ее многочисленные колонии получили шанс на независимость. Россия пыталась их вернуть, но не имела для этого сил и ресурсов. Когда же они были восстановлены, прибегла к агрессивным попыткам.

Сергей Громенко, кандидат исторических наук, младший сержант Сил обороны Украины Эта война не имеет ни одной стопроцентной параллели. Но можно найти несколько войн, которые в общих чертах могут быть соотнесены с ней. Из войн, происходивших раньше, например, американо-британская война 1812 – 1814 годов. Мы все знаем, этот культ у нас идет из Соединенных Штатов: говорится о войне за независимость, которую американцы выиграли в 1776 году. Точнее, выиграли они позже – в 1783-м, а объявили свою независимость тогда. В воображении большинства после победы Соединенные Штаты живут и развиваются мирно и счастливо, но правда такова, что Великобритания с поражением и потерей американских колоний не смирилась, дождалась подходящего момента и в 1812 году спровоцировала Соединенные Штаты на нападение на Канаду. Американцами двигала "священная идея" освобождения континента от британского оппонирования, и это все привело к войне. В итоге британцы (вместе с канадским ополчением – 24 Канал) захватили и сожгли Вашингтон, и первым Белый дом. И только борьба против Наполеона (в Европе – 24 Канал), которая требовала значительно больше усилий, не позволила британцам вернуть хотя бы часть США под свой контроль.



24 августа 1814 года английские и канадские войска захватили Вашингтон, сожгли Белый дом и Капитолий. Репродукция картины современного художника Тома Фримена / фото Белого дома

Также историк приводит более свежий пример – войну вьетнамцев за независимость от французской колониальной империи, которая завершилась ошеломляющим поражением европейцев.

Сергей Громенко, кандидат исторических наук, младший сержант Сил обороны Украины Другой пример, гораздо релевантнее, хотя тоже малоизвестный. Это история первой вьетнамской войны середины ХХ века. В 1940 году Франция проигрывает Германии и капитулирует, а ее колонии остаются фактически брошенными на произвол судьбы. Где-то утверждается режим Виши, а конкретно Вьетнам переходит под контроль Японии. Так одного колонизатора сменяет другой. В 1945-м уже Япония проигрывает войну и убирается со всех оккупированных территорий, что дает Вьетнаму шанс на независимость. Но французы не могут смириться с крахом своей колониальной империи, возвращаются и до 1954 года ведут войну за новое колониальное свое господство над Вьетнамом. Ту войну они, в конце концов, проиграли, и в 1954 году Вьетнам от французов окончательно освободился. И таких примеров деколонизационных по миру можно найти, когда война за независимость происходит не сразу после объявления самой независимости и когда бывшие метрополии впоследствии пытаются вернуться. Я думаю, что трактовать российско-украинскую войну как войну с одной стороны за независимость, а с другой – как колониальное завоевание дает больше понимания, чем очевидно пафосное сравнение украинцев со спартанцами, а россиян – с персами.

Отложенной войной за независимость является также и война между СССР и Финляндией.



Разбитые логистические колонны россиян – пример не только из XXI века / архивное фото

Сергей Громенко, кандидат исторических наук, младший сержант Сил обороны Украины Сравнение с советско-финской войной настолько очевидно, что здесь даже и говорить не о чем. Это просто вообще топ, абсолютно номер один в этих сравнениях, потому что Финляндия когда-то была частью Российской империи, освободилась из-под власти Российской империи силой и новейшая Российская империя, то есть Советская, попыталась вернуть Финляндию под свой контроль и начала вторжение с помощью провокации. Финны отбились, потеряв часть территории. Это кейс для сравнений номер один. Единственное, что немного уменьшает привлекательность этого варианта, – это то, что Финляндия официально пошла на сотрудничество с агрессором и признание территориальных потерь. И поскольку наша нынешняя война все еще продолжается, сравнение с советско-финской войной вызывает раздражение именно в этом. С точки зрения логики вторжения – это попытка метрополии вернуть колонию, но с точки зрения последствий украинцы не очень любят "финляндизацию". Тем более что после Второй мировой войны Финляндия все-таки была не сателлитом, но все равно в сфере влияния СССР.

Цена победы и призрак Нобелевской премии мира

Другой популярный конфликт для исторического сравнения – война между царской Россией и Японией 1904 – 1905 годов.

По мнению Сергея Громенко, этот пример не слишком удачный, но и он имеет довольно интересные параллели.

Сергей Громенко, кандидат исторических наук, младший сержант Сил обороны Украины Что касается русско-японской войны, здесь ситуация принципиально другая. Здесь не для сравнения наша ситуация. Мы никогда так не завершим эту войну, как ее завершила Япония. Но есть очень интересное, почти неизвестное в Украине сравнение, такая особенность: чем закончилась эта война для гражданского общества в Японии? Так вот, несмотря на то что Япония выиграла эту войну однозначно, японское общество было убеждено, что потери абсолютно неадекватны достижениям. После этого в Японии в буквальном смысле произошел "майдан". Недовольные японцы выходили на акции протеста, были столкновения с полицией, тысячи задержанных, сотни раненых, были десятки убитых, сожженные правительственные дома по всей Японии. И потом Япония довольно долго выходила из этого. Поэтому я и утверждаю, что любое окончание войны, даже победой, в Украине все равно может спровоцировать Майдан.

Еще одной интересной возможной параллелью между войной между Украиной и Россией в XXI веке и между Россией и Японией в начале XX является то, что за ее завершение американский президент, а им тогда был Теодор Рузвельт, получил Нобелевскую медаль мира. Кстати, это был очень воинственный президент.

И это то самое, чего очень хочет нынешний президент США Дональд Трамп, но все никак не удосужится это сделать.



Президент США Рузвельт сумел договориться с японцами о том, чтобы россияне сохранили лицо, и получил то, чего не получит Трамп / архивное фото

Сергей Громенко обращает внимание на еще один важный аспект: как Рузвельт более 100 лет назад, так и Трамп сейчас играют на стороне России.

Сергей Громенко, кандидат исторических наук, младший сержант Сил обороны Украины Тогда американский президент сумел остановить войну, подыгрывая россиянам. С одной стороны, Америка была стратегическим союзником Японии. А с другой стороны, не могли американцы просто так смириться с усилением Японии. Они почти всю свою историю симпатизировали России, кроме периода Холодной войны. И не могли бы американцы просто так смириться с тем, что японцы разобрали российскую армию и флот. Поэтому были и медаль Нобелевская, и подыгрывание россиянам.

Интересно, что России старания американского президента не сильно помогли: после поражения в войне с Японией ее накрыла революция, которая едва не похоронила империю во главе с германской династией Романовых. Тогда царизм устоял, но уже следующая попытка привела к кровавому месиву, известному из произведений писателя Пушкина как "русский бунт".

Сравнение с мировыми войнами

Войну на Востоке Украины из-за фактического стратегического тупика, преимущественно глухую оборону и редкие успешные наступательные операции, часто сравнивают с Первой мировой. Сходства добавляют "лунные пейзажи" от обстрелов и руины бывших городов, разнесенные россиянами буквально на щебень.

Еще одним сходством является образование так называемой killzone – серой зоны ничейной земли, где невозможно закрепиться, зато даже одиночный человек становится мишенью для всех. Громенко с таким утверждением соглашается.

Сергей Громенко, кандидат исторических наук, младший сержант Сил обороны Украины Сравнение с Первой мировой войной пришло в 2023 году, когда стороны начали упираться в плотные укрепления с обеих сторон. Или их не удавалось взять, или там целые армии истекали кровью. Здесь на самом деле нечего обсуждать, это очевидно и лежит на поверхности.

Что касается другого известного конфликта, который часто сравнивают с российско-украинской войной, а именно войны Ирана с Ираком 1980 – 1988 годов, то историк предлагает не акцентировать внимание на известной "войне городов", а обратить внимание на "мясные штурмы".

К теме Фрайкоры, дивизия СС и "мясные атаки": где в истории искать реальный прототип ЧВК "Вагнера"

По мнению Громенко, именно эту практику, а не банзай-атаки времен Второй мировой в исполнении японцев и Красной армии старательно воспроизводит Россия.

Сергей Громенко, кандидат исторических наук, младший сержант Сил обороны Украины Что касается ирано-иракской войны, то здесь "война городов" на самом деле вторична. И там, и там были ракеты, которые выносили гражданские города. Здесь самые главные и важные параллели, которые нас интересуют, – это шахиды. Не шахеди, а шахиды. Людей гнали буквально в мясные штурмы (и объявляли мучениками за веру, то есть шахидами – 24 Канал), потому что Иран в начале войны компенсировал свою нехватку оружия просто волнами шахидов, смертников, которые пешими порядками наступали на лучше вооруженных, на укрепления иракцев, и те их выкашивали просто массово. Поэтому Иран понес значительно большие потери в этой войне. Хотя российские оккупанты отнюдь не шахиды, мало из них идут умирать за идеей, больше – за белые лады. Тем не менее мы имеем реальные "мясные штурмы". Вот это та самая иранская тактика, которая сегодня возродилась на Востоке Украины со стороны России.

Российское вторжение, которое россияне называют "СВО", то есть "специальная военная операция", длится уже дольше советско-германской войны (часть Второй мировой, которую россияне называют "великой отечественной"). Та война является основой современного российского мифа, а действующий "верховный спецоператор" Владимир Путин всеми силами пытается изображать из себя Сталина.

Но Сталин за это время сумел победить Гитлера, зато Путин до сих пор ведет масштабные бои, языком анекдотов времен Первой мировой, за избушку лесника.

К теме Разные войны по одному сценарию: как Россия создала себе образ "миротворца" и почему в это поверили

Несмотря на то что Путин много раз заявлял о "можем повторить", а также о том, что справился даже без Украины, реальность тычет его носом в собственные заявления и убедительно доказывает, что победить в большой войне без украинцев и западной помощи (ленд-лиза) Россия не способна.

Сергей Громенко, кандидат исторических наук, младший сержант Сил обороны Украины Для россиян это был болезненный удар по их самолюбию, что, с одной стороны, Берлин взяли, а тут, понимаешь (отсылка к любимому слову предшественника Путина Бориса Ельцина – 24 Канал), даже до Харькова не дошли, что там говорить о Киеве. Это не может не повлиять на настроения внутри российского общества. Мы этого не видим, но этот червь их грызет.

Действительно, под руководством Путина Россия застряла в тупике. Ее экономика уже переживает стагнацию, и даже отмена санкций не спасет от фиаско. Поэтому, если проводить исторические параллели, не следует исключать, что для России наконец начнется ее новый "1917 год", то есть народные бунты, революция и развал фронтов.

Можно ли победить империю и чем является такая победа?

Во время разговора с экспертом прозвучал идеальный вариант относительно действий союзников, а именно – Крымская война 1853 – 1856 годов.

Тогдашняя "коалиция желающих" в лице Великобритании, Франции и Сардинии (будущего итальянского королевства) пришли на помощь Турции и разгромили Россию на ее собственной территории – в Крыму, который тогда уже более 50 лет принадлежал московитам.



Геройства "коалиции желающих" в Крыму в бою против россиян, репродукция картины Роберта Гибба The Thin Red Line / Public Domain

Теперь такой вариант выглядит фантастически хотя бы из-за наличия у нынешних россиян ядерного оружия, но, по мнению Сергея Громенко, окончательно ставить крест на союзниках не стоит.

Сергей Громенко, кандидат исторических наук, младший сержант Сил обороны Украины Я все же предлагаю ориентироваться на то, какой произошел сдвиг в последние, скажем, 100 лет. Коалиции, несмотря на то, что Британия и Франция не воюют за Украину сейчас, как они, скажем, не воевали за Чехословакию в 1938 году. Но, в конце концов, они поддерживают Украину деньгами и оружием, а не договариваются за счет Украины с Россией путем раздела Украины. Поэтому все-таки, хотя у нас не так, как во время Крымской войны (идеальный вариант, когда союзники пришли и разгромили Россию – 24 Канал), то, в конце концов, у нас не все так плохо. По сравнению с тем, как было в начале Второй мировой. Здесь прогресс очевиден.

Другие параллели – это франко-алжирская война, американо-вьетнамская война и две афганские войны, современная и советско-афганская, когда большими потерями, но все-таки отбились от того оккупанта. Она же стала последним гвоздем в крышку гроба СССР. Того, что Путин ошибочно называет "крупнейшей геополитической катастрофой XX века".

Сергей Громенко эти мысли разделяет и отмечает, что иногда для победы над империей даже не нужна полная военная победа и триумф на главной площади врага, иногда достаточно просто выстоять. И тогда это запустит процесс домино.

Сергей Громенко, кандидат исторических наук, младший сержант Сил обороны Украины Вьетнамцы не вошли в Вашингтон, талибы не вошли в Москву, но факт остается фактом: большие империи могут поиграть маленьким государствами. Но также вспомним, сколько миллионов потерь вьетнамцы и афганцы понесли ради победы. Поэтому мы, несмотря на наши значительные потери, все же в лучшем положении, чем они.

По мнению Громенко, на современную войну влияет геополитика: поскольку Украина является фронтиром и приграничьем европейской цивилизации, поэтому тысячелетиями с разным успехом наша страна должна сдерживать нашествия различных варваров.