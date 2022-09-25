Повреждены дома, учебные заведения и больница: последствия ночного обстрела Запорожья

В ночь на 25 сентября оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожье. Пострадала гражданская инфраструктура.

Секретарь Запорожского горсовета на своем телеграм-канале прокомментировал ночные взрывы в городе 25 сентября. По словам Анатолия Куртева, оккупанты ударили по жилым домам.

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Что известно о взрывах в Запорожье 25 сентября

На утро 25 сентября известно, что на месте обстрелов работают спасатели. Во многих многоквартирных и частных домах повреждены окна или, вообще, разрушены крыши.

Кроме того, пострадали несколько учебных заведений и больница. Среди людей, как сообщает Куртев, также есть пострадавшие, но касательно их точной информации еще нет. Однако было известно о 3 людях, которых задели обстрелы.

10 взрывов прогремели ночью в Запорожье

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Первая информация о "прилетах" в город появилась в 00:43, – об этом написал глава ОВА Александр Старух. По его словам, зафиксировали 10 взрывов.

В 00:53 глава областной военной администрации написал о повторных обстрелах. В одном из районов была обесточена электростанция.

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Обстрелы города 24 сентября

Оккупанты обстреливают Запорожье чуть ли не каждый день. В ночь на 24 сентября местные власти также сообщали о вражеской атаке.

Ситуацию прокомментировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он написал, что захватчики обстреливают объекты гражданской инфраструктуры из-за своей слабости и ничтожности.

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