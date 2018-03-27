26-летний баскетболист умер после потери сознания во время игры: видео

Баскетболист американского клуба "Гранд Рапидс Драйв" Зеке Апшоу умер в больнице, куда был доставлен с сердечным приступом, который произошел в матче Лиги развития (NBDL) против "Лонг-Айленд Нетс".

Об этом сообщается на странице клуба Grand Rapids Drive в Twitter.

Читайте также: Футболист умер во время матча в Хорватии: момент смерти попал на видео

Отмечается, что у молодого спортсмена остановилось сердце на последней минуте поединка. На тот момент, медики констатировали временную остановку сердца.

Баскетболиста сразу же забрали на носилках и увезли в больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь Апшоу, о чем сообщила мать баскетболиста.

"После длительных усилий медиков Зак умер в 11:16 утра. Спасибо семье, друзьям, товарищам по команде, тренерам и болельщикам за молитвы и поддержку в это трудное время", – написала она.

Statement from Jewel Upshaw, Zeke's mother: “After continued efforts from the medical team at Spectrum Health, Zeke made his transition at 11:16 am. To family, friends, teammates, coaches, fans & confidants, thank you for your prayers and support during this most difficult time. pic.twitter.com/1AutFtIFwU — Grand Rapids Drive (@grdrive) 26 березня 2018 р.

Баскетболист Зеке Апшоу умер после потери сознания во время игры – видео