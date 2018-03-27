26-летний баскетболист умер после потери сознания во время игры: видео
Баскетболист американского клуба "Гранд Рапидс Драйв" Зеке Апшоу умер в больнице, куда был доставлен с сердечным приступом, который произошел в матче Лиги развития (NBDL) против "Лонг-Айленд Нетс".
Об этом сообщается на странице клуба Grand Rapids Drive в Twitter.
Читайте также: Футболист умер во время матча в Хорватии: момент смерти попал на видео
Отмечается, что у молодого спортсмена остановилось сердце на последней минуте поединка. На тот момент, медики констатировали временную остановку сердца.
Баскетболиста сразу же забрали на носилках и увезли в больницу, однако врачам не удалось спасти жизнь Апшоу, о чем сообщила мать баскетболиста.
"После длительных усилий медиков Зак умер в 11:16 утра. Спасибо семье, друзьям, товарищам по команде, тренерам и болельщикам за молитвы и поддержку в это трудное время", – написала она.
Баскетболист Зеке Апшоу умер после потери сознания во время игры – видео