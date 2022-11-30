Украина, очевидно, станет членом НАТО: чем важна встреча Кулебы с министрами Альянса

Публичное появление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на заседании Совета министров стран НАТО в Бухаресте свидетельствует о том, что Украину воспринимают серьезно. По всей видимости, после завершения войны Украина станет членом НАТО.

Об этом 24 каналу заявил политолог Тарас Семенюк. По его мнению, присутствие нашего дипломата Кулебы на этом собрании уже является важным фактором, ведь это встреча министров иностранных дел членов-стран НАТО.

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Политолог считает, что таким образом Украину, как будущего члена НАТО, потихоньку вводят в курс дел.

Семенюк подчеркнул важность публичного присутствия Кулебы на встрече. Он отметил, что дипломаты тех стран, которые не входят в определенные альянсы, могут участвовать в заседании как слушатели или кого-то сопровождать. Кулеба же представлял Украину.

ВСУ превзошли стандарты НАТО

По мнению политолога, это свидетельствует о том, что Украина является важной частью Североатлантического альянса.

Украинская армия в разы превзошла все стандарты НАТО, особенно что касается инфраструктурных соединений по тем правилам, которые выдвигает Альянс всем своим членам,

– сказал Семенюк.

Он выразил мнение, что украинская армия – живой опыт ведения войны, чего не имеет большая часть Вооруженных сил членов-стран НАТО.

Венгрия добавила ложку дегтя

Политолог также отметил позицию Венгрии, блокирующую проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО с 2017 года.

Поскольку Венгрия с 2017 года блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, в Бухаресте организовали встречу министров иностранных дел НАТО и Украины.

По мнению Семенюка, позиция Венгрии выглядит как ложка дегтя. Ведь с одной стороны, премьер-министр Венгрии говорит, что Украина должна оставаться суверенным государством, а с другой стороны, идет блокировка по линии НАТО.

Очевидно, что это российская позиция, это дань Москве, прикрываясь мнимыми аргументами относительно языкового закона, о котором мы часто дискутируем. Якобы венгерское меньшинство испытывает определенные языковые притеснения на Закарпатье,

– сказал Семенюк.

Он высказался, что на самом деле это не так, а Венгрия своими заявлениями противоречит сама себе, поскольку каждое суверенное государство устанавливает собственные правила на своей территории с учетом и национальных меньшинств, которые здесь проживают.

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"Я думаю относительно Венгрии – это только политика. Конкретно по НАТО мы продвигаемся. Присутствие нашего министра – это достаточно серьезный сигнал", – подытожил политолог.

Тарас Семенюк о важности встречи Кулебы с министрами Альянса: смотрите видео

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