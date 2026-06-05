В 3 армейском корпусе назвали свою главную задачу на 2026 год

3 армейский корпус уже год удерживает сложные участки фронта, где Россия пытается давить численно большими силами. Речь идет о направлениях возле Лимана, Боровой и рубежей Оскола и Северского Донца, где враг стремился сломать украинскую оборону.

Заместитель командира 3 армейского корпуса Кирилл Беркаль в эфире 24 Канала рассказал, что помогло корпусу выстоять на этих участках. По его словам, в 2026 году подразделения должны выйти на новый уровень, который может изменить ситуацию в пользу украинской пехоты.

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3 армейский корпус сдерживает несколько армий России

На направлении, которое удерживает 3 армейский корпус, россияне постоянно пытаются давить по логистике и флангах. Речь идет о районах возле Лимана, Боровой, Оскола и Северского Донца, где противник стремился выйти на важные рубежи и создать угрозу для Славянско-Краматорской агломерации.

За год работы удалось наладить систему, которая помогает подразделениям действовать на сложном отрезке фронта. Против них работают 20-я и 25-я общевойсковые армии России, а также силы 1-й танковой армии.

Наше направление периодически бывает вторым по интенсивности, иногда даже первым. Это две основные армии и дополнительные силы 1-й танковой, то есть три армии против нас,

– отметил заместитель командира 3 армейского корпуса.

Россияне неоднократно отчитывались в своих медиа и командованию, что якобы приблизились к захвату Лимана или Боровой, но эти заявления не соответствовали реальной ситуации. Враг и дальше пытается сломать украинскую логистику, однако корпус удерживает районы обороны и заставляет оккупантов платить за попытки продвижения большими потерями людей, техники и средств поражения.

Технологическое преимущество как главная задача

Россияне постоянно пытаются разрушить логистику 3 армейского корпуса, но подразделения перестраивают ее под новые условия войны. Речь идет не только о классических маршрутах поставки, но и о беспилотных системах и наземных роботизированных комплексах, которые должны сделать логистику менее уязвимой для ударов врага.

Один из наших приоритетов – это технологическое и интеллектуальное преимущество,

– отметил Беркаль.

Такая логистика стоит для государства в сотни раз дешевле за каждый килограмм груза, если сравнивать ее с классическим подходом. В то же время она позволяет быстрее реагировать на потребности пехоты и уменьшать риски для людей, которые работают на переднем крае.

Наша главная задача на этот год в 3 армейском корпусе – получить такое технологическое преимущество, которое даст возможность нашим пехотинцам еще больше продвигаться вперед и еще меньше терять людей,

– отметил заместитель командира корпуса.

Это преимущество должно работать не отдельно от бойцов, а в их интересах. Дроны должны подвозить на позиции еду, батарейки или другие нужные вещи, а при необходимости – прикрывать пехоту и уничтожать противника. Именно так технологии становятся частью ежедневной поддержки подразделений, а не только отдельным видом вооружения.

Человекоцентричный корпус и новое поколение командиров

Технологии в 3 армейском корпусе развивают не отдельно от людей, а вокруг потребностей пехоты. Там делают ставку на подготовку личного состава, отбор командиров, инструкторско-методические занятия и короткие курсы, которые дают способным военным быстрее расти. Задача не только в том, чтобы иметь больше дронов или роботизированных систем, а чтобы каждый боец на позиции чувствовал поддержку и доверял тем, кто принимает решения.

Третий корпус – это человекоцентричный корпус. Мы ставим ценность человеческого потенциала гораздо выше, чем технику, вооружение, деньги,

– подчеркнул Беркаль.

По его словам, корпус фактически формирует новое поколение офицеров и сержантов. Речь идет о лидерстве, которое не сводится к приказам, а дает солдату надежное руководство, совет и наставничество. Именно это влияет на доверие внутри подразделений и помогает возвращать людей, которые ранее самовольно покидали части.

К нам активно возвращаются люди, которые ушли из этих бригад. 67% из них возвращались к боевым позициям,

– отметил заместитель командира корпуса.

Причина таких случаев, по его словам, часто была не в страхе перед боем, а в потере доверия, недостатка поддержки или отсутствия обеспечения. Взаимодействие создает боевую семью, где технологии, командиры и подразделения работают в интересах человека на переднем крае.

2026 год может стать самым сложным для врага

В 3 армейском корпусе сдержанно оптимистично оценивают ситуацию на своем направлении, если сохранится нынешний уровень обеспечения, пополнения и интенсивности работы, украинские подразделения смогут действовать увереннее.

Важно! Удержание этого направления зависит не только от решений командования, но и от техники, которая ежедневно помогает военным видеть врага, прикрывать пехоту и сохранять жизнь. Для подразделений 3 армейского корпуса продолжается сбор на средства РЭБ, детекторы дронов, ночной Mavic 3T, тепловизоры и другое оборудование, необходимое для выполнения боевых задач.

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Речь идет не только о стабилизации фронта, но и о постепенном создании условий для восстановления контроля над территориями.

Для врага это на нашем направлении будет самый сложный год. Это будет год его эмоций, его ошибок, его потерь и восстановления наших территорий,

– отметил Беркаль.

По его словам, ключом остаются те же вещи, которые корпус уже выстраивает: технологии, логистика, поддержка пехоты и качественное управление.

Военный объяснил, как технологическое преимущество меняет фронт: смотрите видео

Если эта система будет работать и в дальнейшем, россиянам будет все сложнее продвигаться на направлении, где они уже не раз пытались выдать желаемое за действительное.

Что известно о потерях России и ударах по ее логистике?

Этой весной Украина усиливает удары по российской логистике в зоне до 200 километров от линии фронта. Под главным ударом теперь грузовики, которые везут боеприпасы, топливо и другое обеспечение. Из-за этого россияне ежедневно теряют сотни машин и уже могут оказаться в ситуации, когда придется доставать со складов старые грузовики времен Холодной войны.

По состоянию на 5 июня 2026 года общие потери российской армии, по данным Генштаба, достигают 1 370 890 военных. Только за сутки Россия теряет еще 1 550 человек, а также десятки единиц техники. Самыми заметными за этот день становятся потери в беспилотниках, артиллерии и автомобильной технике.

В открытом письме к Путину Владимир Зеленский заявил, что только за май 2026 года Россия снова теряет более 30 тысяч убитыми и тяжелоранеными. По словам президента, 63% этих потерь составляют убитые, а 37% – раненые. Он отмечает, что для современной армии такой баланс является неприемлемым.

Отдельно масштаб потерь врага показывают Силы беспилотных систем. 4 июня 2026 года командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что за 358 суток работы группировки операторы дронов ликвидировали и ранили 100 082 оккупантов и поразили более 350 тысяч верифицированных целей. Среди них – ПВО, танки, артиллерия, логистическая техника, разведывательные БпЛА, "Шахеды" и точки вылета российских операторов.