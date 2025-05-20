"3 года плена – это постоянная борьба за возвращение": истории родных защитников Мариуполя

20 мая 2022 года. С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе вышли последние защитники. Военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья бойцов гарнизона. Кроме того, защитникам приказали прекратить оборону города.

Тогда более 2 тысяч воинов оказались в российском плену. Среди них – более тысячи бойцов "Азова". Военным гарантировали сохранение жизни, неприменение пыток, а также как можно более быстрые обмены. Однако сотни защитников до сих пор находятся в российской неволе.

20 мая 2025 года. Уже 3 года. Три года плена – ада, пыток и неописуемой боли. И 3 года борьбы, ежедневной борьбы родных и близких украинских Героев, которые каждую секунду ждут и надеются на их возвращение. Чтобы наконец услышать такое заветное: "Я дома".

В день 3 годовщины плена гарнизона Мариуполя 24 Канал пообщался с родными и близкими наших военных. О переживаниях, боли и борьбе за освобождение пленных защитников – читайте дальше.

Смотрите также "Мечтаю услышать голос сына": в Киеве состоялась акция в поддержку украинских пленных

"От острой боли и отчаяния к принятию и надежде"

3 года плена моего парня ощущаются, как вечность,

– делится Лилия, девушка пленного бойца "Азова" Богдана.

Девушка рассказывает, что для нее это время – полное переосмысление себя и своих ценностей. Полное погружение в свой внутренний мир, чтобы найти там силы и смыслы, находясь в ожидании.



Лилия с Богданом / Фото, предоставленное 24 Каналу

Девушка замечает, что это разные стадии – от острой боли и отчаяния до принятия и надежды.

Я очень хочу, чтобы это скорее закончилось, потому что он заслуживает жить свободно и на полную. Надеюсь, что он не забыл мое лицо. Надеюсь, что он знает, как сильно его ждут и любят. И не надеюсь, а знаю, что он все выдержит,

– отмечает любимая защитника.



Любимая защитника "Азовстали" на акции в поддержку пленных / Фото, предоставленное 24 Каналу

Читайте также "В плену праздников нет": во Львове состоялась акция в поддержку военнопленных

"Действия несмотря на все, из-за и вместо страданий"

Как бы эмоционально трудно не было, я знаю, что ему там хуже. Но я верю и знаю, что он держится. Из-за этого держусь я,

– отмечает Валерия, подруга азовца Вадима.

Девушка делится, что 3 года плена ее друга – это период действий и попыток. И подчеркивает: "Действия несмотря на все, из-за и вместо страданий".



Валерия с Вадимом / Фото, предоставленное 24 Каналу

Это время, эти 3 года, для Валерии стали переломными. Они показали, что она может быть сильной и не останавливаться.

Очень хочу, чтобы май наконец стал маем, а не месяцем еще одной годовщины его плена. Хочу, чтобы его мама могла его обнять. Чтобы он имел возможность воплощать свои мечты на родной земле. Надеюсь, что он чувствует – за него борются!

– отмечает подруга украинского защитника.

Валерия вместе с мамой Вадима на акциях в поддержку пленных / Фото, предоставленные 24 Каналу

Смотрите также "Цена твоей жизни – их ад ежедневно": в Киеве прошла акция в поддержку военнопленных

"Когда наконец наступит момент нашей встречи, мир вокруг остановится"

3 года, как ты находишься в плену. Это бесконечные дни без твоих объятий, улыбки, голоса. Время, что отделило нас друг от друга,

– обращается Людмила к своему любимому Александру, бойцу "Азова".

Женщина делится, что ежедневно просыпается с мыслями о любимом. Каждое утро начинает с молитвы за здоровье Александра и выдержку.

"Каждый день борьба со страхом за твою жизнь", – отмечает Людмила.

Она отмечает, что их любовь выдержала испытание расстоянием и временем. Оно крепнет в тишине ожидания.

Люблю. Вкладываю в эти слова всю силу, что дает воодушевление жить и ждать. Я очень хочу обнять тебя, почувствовать твое тепло и вместе сделать первый глоток свободы. Верю, что ты держишься и знаешь, что мы ждем тебя. И когда наконец наступит момент нашей встречи, мир вокруг остановится. Я увижу твои глаза и все эти 3 года исчезнут в одном длинном объятии,

– отмечает любимая защитника.



Людмила и Александр / Фото, предоставленное 24 Каналу

Смотрите также "В плену нет ничего, только боль": в Киеве провели акцию поддержки военнопленных "Азова"

"Очень хочу, чтобы свои 25 он встретил в кругу семьи и близких"

3 года плена моего сына – это постоянная борьба за его возвращение,

– отмечает Татьяна, мать азовца Артема.

Женщина делится, что для нее за это время жизнь изменилась кардинально. Постоянные акции, мероприятия, встречи, поездки за границу. И так с апреля 2022 года.

Мать украинского защитника очень хочет, чтобы свои 25 лет Артем встретил в кругу семьи и близких.

Потому что 22, 23 и 24, к сожалению, он встретил в плену. И я верю, что он со своими побратимами будут уже дома на этот момент. Я верю в него здесь, так же я думаю он верит в нас там! И надеюсь он знает, что за них здесь борются!

– отмечает Татьяна.

Татьяна на акциях в поддержку пленных, среди которых ее сын Артем / Фото, предоставленные 24 Каналу

Сколько защитников "Азовстали" до сих пор находятся в российском плену?

По состоянию на май 2025 года в российском плену находятся почти две трети азовцев, которые защищали Мариуполь. Как рассказал офицер по работе с личным составом 12-й бригады "Азов" Константин Кожекин, в 2022 году с "Азовстали" в плен вышли около 1400 бойцов. Пока только 485 из них удалось вернуть.



Кроме бойцов "Азова", в мае 2022 года в российский плен вышли морпехи, полицейские, пограничники и другие защитники, которые на тот момент находились в окруженном Мариуполе.

Уже 3 года бесчеловечного отношения и жестоких пыток в российской неволе... Каждый из нас должен помнить обо всех наших людях, которые до сих пор находятся во вражеском плену.

Наш долг – стать голосом пленных. Говорить о них, выходить на акции, поддерживать родных и близких Героев, и делать все, чтобы защитники наконец вернулись домой, к своим близким.