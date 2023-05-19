Выполнили все "изящно": оккупант поблагодарил украинских защитников за взятие в плен

Украинские солдаты продолжают совершать удачные тактические действия на Бахмутском направлении. Так в результате одной из операций они взяли в плен российского солдата.

Недолго думая, оккупант поблагодарил украинцев за "искреннее" взятие в плен. Наши солдаты, наступавшие под Бахмутом, конечно же, посмеялись над этим.

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Украинские солдаты взяли в плен россиянина под Бахмутом

Солдаты 3 штурмовой бригады 18 мая провели наступательные действия в западных окрестностях Бахмута, создав плацдарм для дальнейшего контрнаступления. По их данным, после штурма по меньшей мере 50 россиян "задвухсотились" и еще около 100 стали "трехсотыми".

Кроме этого, наши солдаты взяли в плен 4 россиян. Один из них решил поблагодарить их за "красивое взятие в плен".

Украинцы изящно взяли россиянина в плен: смотрите видео

Все успешные штурмовые действия были выполнены бойцами 1 штурмового и 1 механизированного батальонов, входящих в состав бригады.

В заключение бойцы рассказали, что на Бахмутском направлении они ликвидировали резервы врага, в том числе несколько российских складов боекомплектов.

Вооруженные Силы наступают в окрестностях Бахмута.