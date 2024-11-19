3 тысячи ракет и не менее 30 тысяч дронов: Зеленский объявил задачи для оборонки

Владимир Зеленский рассказал о планах Украины относительно оборонной промышленности. Говорится о производстве тысяч ракет и дронов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента Украины в Верховной Раде по случаю представления Плана стойкости.

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Что сказал Зеленский о тысячах ракет и дронов

Украинский лидер сказал, что дроны компенсируют отсутствие артиллерии в армии. Он анонсировал, что в следующем году Украина изготовит не менее 30 тысяч дальнобойных дронов.

"Бригадам надо больше собственных средств и мы увеличим прямые средства для бригад", – заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что в этом году Украина произвела более чем 2,5 миллиона выстрелов.

Мы сделали длинные "Нептуны". И уже есть первые поражения. Поставил задачу сделать 3 000 крылатых ракет. Будет создана Технологическая ставка,

– анонсировал глава государства.

К слову, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Украина продолжает работать над ракетной программой. По словам главы Минобороны, Украина уже изготовила первые 100 ракет в 2024 году.

Кроме того, Умеров подчеркнул, что масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 "Нептун" с усовершенствованием для поражения целей на дальних расстояниях. В то же время идет работа над разработкой новых ракет-дронов, в частности "Паляницы".