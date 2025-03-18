Путин пойдет на прекращение огня, – генерал США Ньютон спрогнозировал, что будет дальше

Дональд Трамп и Владимир Путин 18 марта проведут телефонный разговор, во время которого должны обсудить войну в Украине и 30-дневное перемирие. Ранее глава Кремля допустил возможность прекращения огня, но при определенных условиях.

Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Ричард Ньютон сказал 24 Каналу, что при любой возможности глава Кремля будет пытаться продолжить войну, пока это будет соответствовать его интересам. Однако Путину придется принять какое-то решение о прекращении огня.

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Трамп должен дать долгосрочные гарантии безопасности

Ньютон отметил, что Путин является военным преступником, однако он будет стремиться поставить российских военных в наилучшее возможное положение до тех пор, пока он в конце концов не согласится на переговоры о прекращении огня. Он пытается удержать российских военных в наступлении, в то время, когда Украина окопается в обороне.

Путин согласится на перемирие, но для этого нужна крепкая позиция Трампа, Зеленского и европейских союзников. Президент США вместе генсеком Марком Рютте дали понять не только европейцам, но и Путину, что США и НАТО – единое целое,

– подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

Как только переговоры о прекращении огня перейдут во вторую фазу – долгосрочных мирных переговоров, ситуация может развиваться по непредсказуемым сценариям. США по их результатам должны обеспечить соблюдение военной поддержки Украины, обмена разведданными и санкций против России.

Кроме того, США и Украина должны подписать соглашение по полезным ископаемым, которое может дать 500 миллиардов долларов для расширения экономических возможностей обеих стран. Поэтому прочные отношения между Вашингтоном и Киевом могут стать гарантиями безопасности, как военной, так и экономической.

"Президент Трамп должен дать долгосрочные гарантии безопасности президенту Зеленскому и Украине, чтобы Россия больше никогда даже и не думала напасть на вашу страну или любое другое западное государство", – отметил он.

Россияне ненадежные переговорщики

Если Путин согласится на перемирие, то переговоры по немедленного 30-дневного прекращения огня, будут длиться несколько недель или месяцев. А для заключения второй фазы долгосрочного мирного соглашения потребуются месяцы – возможно до начала 2026 года.

Я проводил переговоры с россиянами. Они могут быть сложными. Россияне ненадежные переговорщики, они могут врать и обманывать сколько угодно. Однако в напряжении их может держать только уверенность в отсутствии для них военной, экономической и финансовой выгоды,

– подчеркнул Ричард Ньютон.

Это важный козырь против Путина, который имеет США и Украина, потому что экономика России находится в плохом состоянии. Также финансовые проблемы и недовольство войной, которую Путин ведет против Украины с 2014 года могут вызвать протесты россиян.

Отметим, что по мнению российского оппозиционного журналиста Игоря Яковенко, Путин стремится затягивать переговоры, но в то же время не хочет "портить свои прекрасные отношения" с Трампом. Поэтому, по словам Яковенко, глава Кремля будет говорить президенту США: "Да, но есть нюансы". А потом будет перечислять условия и делать невозможным остановку войны.