Генерал-лейтенант ВПС США у відставці Річард Ньютон сказав 24 Каналу, що за будь-яку можливість очільник Кремля намагатиметься продовжити війну, поки це буде відповідати його інтересам. Проте Путіну доведеться ухвалити якесь рішення щодо припинення вогню.

До теми Настав час для "плану Б": як Трамп відреагує на вимоги Путіна щодо 30-денного перемир'я

Трамп має дати довгострокові гарантії безпеки

Ньютон зазначив, що Путін є воєнним злочинцем, проте він буде прагнути поставити російських військових в найкраще можливе положення до тих пір, поки він врешті решт не погодиться на переговори щодо припинення вогню. Він намагається утримати російських військових в наступі, в той час, коли Україна перебуває в обороні.

Путін погодиться на перемир'я, але для цього потрібна міцна позиція Трампа, Зеленського і європейських союзників. Президент США разом генсеком Марком Рютте дали зрозуміти не тільки європейцям, але й Путіну, що США та НАТО – єдине ціле,

– наголосив генерал-лейтенант у відставці.

Як тільки переговори про припинення вогню перейдуть у другу фазу – довгострокових мирних перемовин, ситуація може розвиватися за непередбачуваними сценаріями. США за їх результатами мають забезпечити дотримання військової підтримки України, обміну розвідданими та санкцій проти Росії.

Крім того, США та Україна мають підписати угоду щодо корисних копалин, яка може дати 500 мільярдів доларів для розширення економічних можливостей обидвох країн. Тому міцні відносини між Вашингтоном і Києвом можуть стати гарантіями безпеки, як військової, так і економічної.

"Президент Трамп має дати довгострокові гарантії безпеки президенту Зеленському та Україні, щоб Росія більше ніколи навіть і не думала напасти на вашу країну чи будь-яку іншу західну державу", – зауважив він.

Росіяни ненадійні перемовники

Якщо Путін погодиться на перемир'я, то переговори щодо негайного 30-денного припинення вогню, триватимуть кілька тижнів або місяців. А для укладення другої фази довгострокової мирної угоди будуть потрібні місяці – можливо до початку 2026 року.

Я проводив переговори з росіянами. Вони можуть бути складними. Росіяни ненадійні перемовники, вони можуть брехати та дурити скільки завгодно. Проте в напруженні їх може тримати лише впевненість у відсутності для них воєнної, економічної і фінансової вигоди,

– підкреслив Річард Ньютон.

Це важливий козир проти Путіна, який має США та Україна, тому що економіка Росії перебуває в поганому стані. Також фінансові проблеми та невдоволення війною, яку Путін веде проти України з 2014 року можуть спричинити протести росіян.

Зазначимо, що на думку російського опозиційного журналіста Ігоря Яковенка, Путін прагне затягувати переговори, але водночас не хоче "псувати свої прекрасні відносини" з Трампом. Тому, за словами Яковенка, очільник Кремля буде говорити президенту США: "Так, але є нюанси". А потім перелічуватиме умови і робитиме неможливим зупинення війни.