"Ребята работают как львы": в 33-й ОМБр показали, как формировали Оскол в ледяной воде

На Харьковщине военные 33 отдельной механизированной бригады форсировали реку Оскол прямо в ледяной воде. Видео с передовой показало, в каких условиях украинские бойцы продолжают выполнять боевые задачи.

Офицер отделения коммуникаций 33 ОМБр Назар Войтенко в эфире 24 Канала рассказал, что подразделения работают на новом направлении в условиях мороза, ветра и льда. По его словам, несмотря на сложную погоду, военные преодолевают водную преграду и не позволяют врагу продвинуться вперед.

Как форсировали Оскол в ледяной воде?

Для 33 ОМБр это направление является новым, хотя отдельные подразделения работали на Харьковщине еще в 2023 году. Сейчас зона ответственности широкая, а обстановка отличается от той, что была раньше в Донецкой области.

Враг здесь менее активен, чем на Покровском направлении, но тактика врага остается неизменной.

Единственное, что остается неизменным, это пехотные штурмы противника,

– отметил Войтенко.

Украинские военные вынуждены действовать в сложных зимних условиях и преодолевать водную преграду в полосе обороны. Бригада обнародовала видео, на котором военные форсируют реку Оскол прямо в ледяной воде, выполняя боевую задачу в условиях мороза и сильного ветра. Это часть ежедневной работы на передовой, где погодные условия не останавливают операции.

Такие действия являются вынужденными, ведь необходимо удерживать позиции и не позволять противнику продвинуться глубже.

Ребята работают как львы и несмотря на лед, лес, мороз преодолевают все препятствия, потому что надо держать противника и не позволять ему продвигаться на шаг глубже,

– отметил Войтенко.

Погодные условия сейчас далеки от комфортных для ведения боя. Однако подразделения выполняют задачи на определенном участке и продолжают удерживать оборону, несмотря на все трудности.

