Офіцер відділення комунікацій 33 ОМБр Назар Войтенко в ефірі 24 Каналу розповів, що підрозділи працюють на новому напрямку в умовах морозу, вітру та криги. За його словами, попри складну погоду, військові долають водну перешкоду і не дозволяють ворогу просунутися вперед.

Як форсували Оскіл у крижаній воді?

Для 33 ОМБр цей напрямок є новим, хоча окремі підрозділи працювали на Харківщині ще у 2023 році. Нині зона відповідальності широка, а обстановка відрізняється від тієї, що була раніше на Донеччині.

До уваги! Україна провела кілька раундів переговорів із Росією та США. Командир взводу БпЛА 13-ї бригади НГУ "Хартія" Юрій Бутусов заявив, що реальні переговори можливі після зупинки російського просування та стабілізації лінії фронту. За його словами, формат миру залежатиме від позицій, на яких Сили оборони України зупинять наступ Росії.

Ворог тут менш активний, ніж на Покровському напрямку, але тактика ворога залишається незмінною.

Єдине, що залишається незмінним, це піхотні штурми противника,

– зазначив Войтенко.

Українські військові змушені діяти в складних зимових умовах і долати водну перешкоду в смузі оборони. Бригада оприлюднила відео, на якому військові форсують річку Оскіл просто у крижаній воді, виконуючи бойове завдання в умовах морозу та сильного вітру. Це частина щоденної роботи на передовій, де погодні умови не зупиняють операції.

Такі дії є вимушеними, адже необхідно утримувати позиції та не дозволяти противнику просунутися глибше.

Хлопці працюють як леви і попри кригу, ліс, мороз долають усі перешкоди, бо треба тримати противника і не дозволяти йому просуватися на крок глибше,

– зазначив Войтенко.

Погодні умови нині далекі від комфортних для ведення бою. Проте підрозділи виконують завдання на визначеній ділянці та продовжують утримувати оборону, попри всі труднощі.

