4 статья ОДКБ: Армения попросила у россии военную помощь в конфликте с Азербайджаном

Армения официально попросила россию оказать ей военную помощь. Все из-за конфликта с Азербайджаном.

С такой просьбой к государству-агрессору обратился армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он ссылался на 4 статью ОДКБ.

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Армения обратилась к ОДКБ по 4 статье, которая предусматривает восстановление территориальной целостности Армении и обеспечение вывода азербайджанских ВС с территории страны. Вчера состоялось заседание ОДКБ – это удовлетворительный факт. Считаю, что состоялось открытое, честное обсуждение,

– заявил Пашинян.

Он добавил, что на этом заседании одобрили "минимально необходимые решения". Какие именно – Пашинян не уточнил.