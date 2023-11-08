ЕС может обязать Украину выполнить еще 4 условия для вступления: когда будет финальное решение

Украина уже в этом году может начать переговоры по вступлению в Европейский Союз. Однако лидеры ЕС просят Европейский совет обязать наше государство выполнить еще несколько дополнительных заданий перед началом переговоров.

Об этом в эфире телемарафона сообщила министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает 24 Канал. Отметим, что в среду, 8 ноября, Еврокомиссия приняла историческое решение – рекомендовала начать переговоры с Украиной по членству.

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Следующие шаги

Несмотря на положительное решение о начале переговоров, европейские лидеры просят Киев реализовать еще несколько условий. Евросовет 14 декабря может обязать Украину выполнить 4 дополнительных задания.

Европейская комиссия, определяя четыре дополнительных ожидания относительно антикоррупционной реформы, антиолигархического законодательства в части лоббирования и нацменьшинств не определили это как рекомендации,

– сказала Стефанишина.

Однако, по ее словам, не факт, что европейские лидеры именно таким образом поддержат видение Еврокомиссии. Кроме того, некоторые из этих задач должны быть приняты в ближайшее время.

"Думаю, что 14 декабря мы будем видеть финальное решение. И только после этого будем понимать следующие шаги", – добавила министр.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Экс-президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сделал абсурдное заявление якобы Украина "коррумпирована на всех уровнях". Впрочем, Урсула фон дер Ляйен "дала громкую пощечину" предшественнику.

Венгрия неоднократно угрожала, что будет блокировать членство Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос о нацменьшинствах. Наше государство уже отправило в Будапешт дорожную карту с объяснением, как можно решить противоречивые моменты.

В то же время, Брюссель посоветовал Киеву усилить борьбу с коррупцией, снизить чрезмерное влияние олигархов на законодателей и выполнять все реформы в законодательстве по нацменьшинствам.