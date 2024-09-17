Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека рассказал, что встречался с родными пропавших без вести и пленных военных. Чиновник среди прочего и отвечал на вопросы семей.

На встречу пришли ориентировочно 300 родных, чтобы услышать ответы на свои вопросы. Дмитрий Лубинец объяснил, что родственники интересовались особенностями поиска пропавших без вести.

Смотрите также Делались страшные вещи, – пограничник о 2,5 годах нечеловеческого отношения в российском плену

Что рассказал Лубинец о пропавших без вести и пленных

Подчеркнул, что для нас нет юридического различия между ними и теми, кто имеет статус военнопленных: около 40% возвращенных из плена – это лица, которые имели статус пропавших без вести при особых обстоятельствах и не были подтверждены Международным комитетом Красного Креста,

– рассказал чиновник.

Дмитрий Лубинец объяснил, что на встрече:

рассказали о коммуникации по возвращению военнопленных с российской уполномоченной по правам человека и привлечения представителей третьих стран;

ответили на вопрос о репатриации тел, взаимодействия госструктур относительно ДНК-экспертиз и выплаты для семей погибших защитников.

На встрече также были представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра СБУ, Пенсионного фонда, Департамента соцобеспечения Минобороны, Нацполиции, Министерства внутренних дел, Офиса генпрокурора, Генштаба ВСУ.

Кстати, 13 и 14 сентября состоялось два обмена военнопленными. Украина вернула из плена 49 человек и 103 защитников соответственно.

Во время обменов впервые за долгое время из плена удалось освободить 23 женщины, а также вернуть азовцев.