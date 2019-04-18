"В ВСУ я начал спать лучше": интервью с офицером Nemesis об усилении мобилизации и перемирии

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Новости о перемирии только вредят мобилизации. Надежда на то, что война закончится уже вскоре, совсем не мотивирует присоединяться к армии.

Все же мобилизация усилится уже в ближайшее время, ведь враг не спит. Сейчас у мужчин, которые еще не мобилизовались, есть выбор: или выбрать направление службы самостоятельно через рекрутинг, или его выберут за них.

Об этом с 24 Каналом говорил офицер 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем Владимир Коломоец, отметив, что борьба за Украину будет продолжаться еще долгое время. Каким уникальным оружием может похвастаться Украина и кто точно не может быть пилотом FPV-дрона – читайте далее в материале.

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Как батальон превратился в полк Nemesis

Какова ваша история до присоединения к Силам обороны? Как вы присоединились к полку Nemesis?

До Сил обороны у меня более 20 лет карьеры в направлении поиска и подбора персонала руководящего состава. Последние годы я больше был сфокусирован на наблюдательных советах, формировании наблюдательных советов и корпоративного управления. Был руководителем международной компании, которая была в списке лидеров. Отвечал за регион, включая Украину.

Почему вы решили присоединиться к Силам обороны?

В 2023 году я почувствовал, что морально и психологически готов. И я принял это решение. Оно было абсолютно сознательным. Я начал искать варианты, начал искать подразделение и встретил группу энтузиастов, которые уже тогда задумывали 412-й тогда еще батальон беспилотных систем.

Какими были ваши критерии при отборе подразделения, к которому вы присоединились?

Прежде всего я искал людей, с которыми мы будем одинаково мыслить в контексте ценностей, в контексте цели людей, которые хотели бы, чтобы их подразделение было прогрессивным, современным и задавало тренды возможного будущего развития Вооруженных Сил Украины.

Интервью с офицером Nemesis: смотрите видео

Самые дорогие уничтоженные цели у врага

Результатами работы полка Nemesis являются сотни единиц уничтоженной дорогой техники врага на более чем миллиард долларов. Видео с новыми поражениями постоянно появляются в соцсетях. Какими были самые дорогие цели, которые удалось уничтожить?

Мы начали уничтожать дорогие и дорогостоящие цели еще в 2024 году, когда мы еще были батальоном. Он образовался в конце 2024 года, весной уже начали активную боевую работу и осенью достигли первых таких мощных результатов.

Благодаря этим результатам возник термин "ППОцит", который мне очень нравится. Он такой содержательный.

Наиболее дорогостоящие цели на тот момент – это ПВО противника "Бук-М3", "Бук-М2", стоимость которых составляет десятки миллионов долларов.

Это важно, но самое главное, на мой взгляд, то, что способность противника производить такие сложные технологические средства ограничена. Выбивая ПВО противника, мы создаем лучшие условия для наших Deep Strike (дроны – 24 Канал). Чем больше ПВО противника выбито, тем больше вероятность, что какой-нибудь очередной "Энгельс" весело запылает.

Что происходит у россиян после того, как горит их комплекс противовоздушной обороны? Насколько быстро в режиме реального времени они могут уладить ситуацию?

Они быстро делают выводы, к сожалению. Они разрабатывают новые регламенты для того, чтобы защитить свою дорогостоящую технику. Однако это не только наши усилия, это усилия наших смежников – других подразделений беспилотных систем. Что происходит?

Во-первых , они (россияне – 24 Канал) оттягивают технику дальше, прячут ее. Это опять-таки ограничивает их мобильность и скорость реагировать на оперативно-тактической глубине.

, они (россияне – 24 Канал) оттягивают технику дальше, прячут ее. Это опять-таки ограничивает их мобильность и скорость реагировать на оперативно-тактической глубине. Во-вторых, они вынуждены растягивать ПВО, закрывать более широкие участки. А это уже менее эффективная работа. Последствия эффективны и полезны.

412-й полк Nemesis обеспечивает около 20% от всех поражений российских систем ПВО на временно оккупированных территориях. Они удивительные, но требуют серьезной подготовки и колоссальной работы бойцов. Что самое трудное в этой работе?

Каждая операция, каждая миссия – уникальна. Нельзя сказать, что в этом процессе есть что-то самое легкое и что-то самое тяжелое. Однако, пожалуй, самое трудное – это разработать правильный регламент, правильный боевой цикл и дисциплинированно делать работу так, как ты запланировал. То есть удерживать концентрацию и сфокусированность на всех этапах.

Почему это трудно? Во-первых, люди устают. Во-вторых, интенсивность очень высокая. И этот момент требует особого внимания.

Безумный прогресс в сфере беспилотников

Какие дроны сейчас имеет на вооружении ваш полк? Расскажите о деталях, которыми можно поделиться, конечно.

Когда мы еще создавались как батальон, идея была создать подразделение, который будет применять ударный дрон под названием Nemesis, дрон коптерного типа.

Мы хотели стать подразделением, которое бы получило самый эффективный опыт применения, довело бы его до максимальной результативности, чтобы мы могли потом этим опытом поделиться со всеми Вооруженными Силами, показать перспективу таких средств.

Сейчас, когда мы уже стали полком, мы развиваем много других средств, стараемся постоянно следить за трендами.

К счастью, украинские производители постоянно развиваются, двигаются вперед. Они предоставляют нам новые средства. Как только появляются новые перспективные средства, мы сразу их используем в работе и пробуем.

Если они действительно эффективны, применяем уже в нашем боевом цикле. Сейчас очень много средств. Мы развиваем свою аэроразведку, активно совершенствуем направление FPV и ночных ударных дронов.

Как сейчас можете оценить прогресс в сфере беспилотников украинского производства? Насколько быстро появляются разработки? Насколько они эффективны и как видоизменились за 3 года?

Прогресс безумный. По сравнению даже с ситуацией, которая была 2 года назад. Об этом свидетельствует количество производителей, качество их изделий, возможность производства.

Есть очень важный момент, который нужно понять: можно довольно быстро разработать средство, но это одна история. Разработать серийное, стабильное, качественное производство этого средства – это уже совершенно другая история. История масштабирования. И такие истории происходят, к счастью. И происходят больше, больше и больше. Объемы растут.

Мы должны понимать, постоянно помнить, что тот опыт, который Силы Обороны имеют в направлении беспилотников, является уникальным опытом в масштабах мира.

Международные партнеры постоянно смотрят на нас. Они учатся у нас. К сожалению, включая противника.

Недавно мы говорили только о классических FPV-дронах, сейчас все чаще появляется сообщение именно о дронах на оптоволокне. Как изменилась судьба FPV за это время? Насколько они стали массовыми или их используют меньше?

Если говорить о FPV-дронах, я приведу такой пример: это как соревнование между производителями замков и теми, кто пытается их открыть отмычками. Это постоянное соревнование. Придумывают новый замок, придумывают новую отмычку. И это происходит ежедневно.

Так же с FPV-дронами. FPV-дроны продолжают прогрессивно развиваться. Враг придумывает новые средства противодействия, производители дронов придумывают новые эффективные решения. И это постоянный процесс.

Почему противник вынужден был активно начать использовать оптоволокно? Потому что у него не было возможности применять FPV-дроны так эффективно, как это делают Силы обороны.

Прежде всего благодаря системам РЭБ, которые развернули (ВСУ – 24 Канал); они есть также украинской разработки. Кроме того, россияне отстали в этом направлении на какой-то момент. Сейчас они нас догоняют.

А какая ситуация у врага с системами РЭБ?

У врага с системами радиоэлектронной борьбы лучше, чем нам хотелось бы. Это будет такой короткий ответ.

Сейчас имеем первое полномасштабное противостояние, где активно используют беспилотники. Насколько их роль велика?

Это совершенно уникальный опыт для Сил обороны Украины, беспилотники сыграли решающую роль. Первое применение беспилотников позволило нам выстоять, оно помогло нам поддержать наши пехотные подразделения.

Происходило это потому, что мы проигрывали по мощности артиллерии, по количеству артиллерийских средств. И когда ты бьешь более сильного противника, ты используешь различные решения.

FPV и беспилотники стали тем самым решением, которое в первые 2 года войны позволило нам удержать ситуацию, дать отпор противнику.

Мы это делали, потому что мы отставали в каких-то направлениях, но мы смогли асимметрично отвечать врагу, более сильному и мощному.

Как сфера беспилотных систем будет развиваться в дальнейшем? Станет ли постоянной составляющей разведки, обороны? Или, возможно, будет видоизменяться?

Сейчас невозможно представить любую современную армию без беспилотных систем. Это и средства аэроразведки, и средства поражения. В будущем не может быть такой ситуации, чтобы беспилотники не участвовали в военных конфликтах.

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Приоритетная цель для ВСУ

А как у врага с подготовкой пилотов? Подготовка врага такая же комплексная, длительная и результативная, как в Силах обороны?

Подготовка любого экипажа, любого беспилотного средства занимает довольно длительное время. Более того, после обучения экипаж должен приобрести практический опыт, который является суперважным. Это еще занимает какое-то время. Поэтому я скажу так: для наших Сил обороны экипажи беспилотников противника является одной из приоритетных целей.

"Новости о перемирии вредят мобилизации"

Сейчас украинское и не только медиапространство насыщено новостями о так называемом перемирии. Однако Россия точно не планирует останавливаться, по крайней мере на поле боя. Как вы и ваши собратья относитесь к таким новостям?

Точно могу сказать, что это влияет негативно на эффективность мобилизации и на привлечение людей в армию. Борьба за нашу страну будет продолжаться еще довольно долгое время по одной простой причине: со стороны врага цель неизменна. Россияне не могут принимать факт существования такой Украины, какая она есть сегодня.

С какими стереотипами о службе в армии вы чаще всего сталкиваетесь?

Люди в принципе мало информированы о том, как сегодня работает украинское войско. С точки зрения коммуникации мобилизационная кампания внутри страны точно не выиграна. Должны сейчас с этим работать.

Люди думают, что армия – это страшный мир, который тебе сразу чем-то угрожает. И с первого дня возникает риск для жизни. Это не так.

Сейчас большинство подразделений точно заботятся о жизни личного состава. Они готовят личный состав. Есть большое количество опытных боевых командиров. Конечно, есть разные случаи. Но в целом есть обязательная подготовка, обязательный контроль морально-психологического состояния.

Чтобы побороть свои стереотипы, нужно хотя бы интересоваться войском и тем, как устроена армия. Начать думать над тем, зачем ты приобщаешься и как ты можешь быть полезным, как подготовиться. Тогда стереотипы исчезают.

Сейчас большое количество возможностей узнать информацию. За три года ситуация изменилась кардинально. Во всех известных подразделениях работают отделы рекрутинга. Они постоянно на связи. Никто никого сразу там не хватает.

Ты можешь прийти, поставить вопрос и проговорить те темы, которые тебе интересны. Ты получишь ответы. В большинстве подразделений есть дни открытых дверей.

Как попасть в полк Nemesis

Батальон беспилотных систем Nemesis стал полком в декабре 2024 года. Что изменилось на практике?

Однозначно добавилось больше возможностей. Мы можем расти и разворачивать те боевые способности, которых раньше у нас не было. Мы получили возможность и все инструменты для привлечения нового личного состава.

Нам предоставили статус воинской части, которая может мобилизовать людей напрямую. Нужно всего лишь решение командира воинской части без привлечения ТЦК. И это абсолютно проработанный, контролируемый и безопасный для рекрутов процесс.

Как оно работает на практике? Без ТЦК. Мы говорили о стереотипах. Есть много стереотипов относительно службы, ТЦК и ВВК, о которых иногда говорят сами военные. Говорят, что это долгий процесс. Не всегда удается сделать быстро. Когда исчезло это звено, то как все изменилось для полка и добровольца?

Легче стало прежде всего тем, что процесс понятен. Также нет принуждения. Ты заходил в Google. Пишешь "412 полк" или "412 полк Nemesis". Ты можешь получить максимум информации.

Можешь заполнить анкету. В течение суток сотрудники нашей рекрутинговой группы – военнослужащие свяжутся с человеком. Проговорят все по телефону, дадут ответы на вопросы.

Если человек и дальше заинтересован, то его приглашают на собеседование в наш рекрутинговый офис. Продолжается собеседование. Определяется должность. Далее человек проходит собеседование с подразделением внутри полка, куда он планирует идти.

Далее человек направляется на ВВК, которое проходит при ТЦК, но в самом ТЦК не оформляется. После того как человек прошел ВВК, психологический отбор, медицинский отбор – он зачисляется в подразделение.

После зачисления в подразделении начинается процесс адаптации и обучения, который тоже спланирован и прогнозируемый. То есть человек все время на связи с военнослужащими группы рекрутинга.

Готовят подразделение, которое будет перехватывать "Шахеды"

Какие должности сейчас есть в полку?

Военный полк – это очень сложная структура. И должности совершенно разные. Сейчас, например, мы развиваем новое стратегическое для нас и для страны направление. Это – направление перехвата "Шахедов". Сейчас есть возможность попасть в подразделение, которое будет этим заниматься.

Это интересно. Это перспективно. Это – каждый день чувствовать причастность к чему-то важному. Каждый день твоя работа спасает жизни. Что может быть лучше?

Расскажите подробнее о перехвате шахедов. Те детали, которыми можно поделиться.

Детали раскрывать не могу. Это работает. Это суперперспективно. Это дает результаты. Я думаю, что в ближайшие месяцы мы сделаем все возможное, чтобы атаки врага "Шахедами" имели все меньше и меньше смысла.

На сайте полка есть раздел "Наши ценности". Человекоцентричность, эффективность, креативность, профессиональность, признание и возможности. Как сформировалась такая органическая среда и как удалось создать ее в армии?

Возвращаемся к 2023 году. Это была группа людей. Назовем их энтузиастами. Они поверили и создавали это как классический стартап, но это был военный стартап.

Многие люди имели опыт в бизнесе. Они пытались применить в подразделении все, что считали эффективным. Любой процесс – это прежде всего люди. Если люди не чувствуют себя вовлеченными; если люди не чувствуют, что о них заботятся, то у вас не будут работать процессы и не будет результата.

Отсюда возникла человекоцентричность. Безопасность личного состава настолько, насколько это возможно в условиях полномасштабных боевых действий. Возможность отдохнуть и дать людям ощущение, что о них постоянно думают и заботятся. Так и формировались принципы.

Кто не может стать пилотом FPV-дрона

Я попробовала поуправлять симулятором FPV-дрона. В соцсетях есть много кадров попаданий. Кажется, что это как компьютерная игра. Но это так не работает. Очень трудно попасть в цель. Кто точно не может быть пилотом?

Точно не может быть пилотом беспилотника человек с тремором. Это на самом деле полушутка. Потому что это правда.

Точно не может быть человек, у которого есть что-то вроде морской болезни. Быстрая закачка. Мозг довольно долго адаптируется, когда ты управляешь беспилотным средством в очках. Нарушается ориентация в пространстве.

Есть даже видео, когда резко снимают очки, и человек не сразу может сориентироваться и удержать равновесие. В общем все. Если у человека есть две руки, две ноги, голова и есть большое желание и терпение, то человек может стать пилотом. Мы поможем.

Расскажите подробнее об обучении. Как оно происходит?

Человек прибывает в подразделение. Адаптация и обучение начинается практически с первого дня. Человек обязательно проходит базовую общевойсковую подготовку. После этого направляется на профессиональное обучение уже непосредственно внутри нашего подразделения.

Есть ситуации, когда люди идут на пилотов, но не все ими становятся. Это нормально. Ни один человек, который, например, не прошел обучение на пилота, не покинул подразделение. Мы каждому человеку нашли место, где он был бы полезен.

Как сейчас оцениваете базовую общевойсковую подготовку? Уже идут определенные изменения. Добавили 2 недели подготовки. Те рекруты, которые прибыли после БОВП, видите ли качественные изменения между 2023 и 2025 годами?

Мы постоянно анализируем наш опыт взаимодействия с учебными центрами. И видим те учебные центры, которые прогрессируют.

Все зависит непосредственно от командира и руководящей команды. Учебные центры – это такая же воинская часть. У нее просто задачи другие. Мы стараемся работать с теми, кто эффективен и откуда люди приезжают довольными. Они понимают, что такое армия.

Также мы стараемся отправлять людей группами в учебные центры. Параллельно это еще и слаживание. К нам приезжают люди, которые себя чувствуют хорошо. Они едут в учебный центр и знают, что они с 412-го полка.

Улучшается уровень обучения. Возможно, со временем мы даже сможем проводить БОВП на наших возможностях. И человеку даже не нужно будет куда-то ехать в учебный центр.

Женщины в Nemesis

Относительно службы женщин. На сайте полка есть раздел о том, что женщины могут присоединиться к Nemesis. Будет ли отличаться эта служба? Есть ли желающие?

От службы мужчин она никак не отличается. У нас одинаковое отношение. Мужчина – военнослужащий, женщина – военнослужащий. Ставятся задачи. Они так же выполняются. Люди проходят обучение.

Есть стереотипы, что женщины – это в большинстве случаев или врачи, или повара, или делопроизводители. Но нет. У нас есть женщины в экипажах аэроразведки и в экипажах FPV. Чувствуют они себя, насколько мне известно, довольно комфортно. Если предложишь им должность делопроизводителя, то они среагируют очень негативно.

Мобилизация усилится

Какими должны быть шаги человека, который хочет присоединиться к полку? Если брать поэтапно: от поиска информации – до самой службы.

Человеку нужно осознать: если у него нет законных оснований не идти на службу, то он будет жить в постоянном страхе. Для меня это довольно уникальная вещь, которую я пытаюсь понять.

Я, например, после того, как присоединился к Вооруженным Силам, то начал лучше спать, потому что вопрос закрыт. Решение принято.

Мне было морально некомфортно. Я понимал, что почти миллион людей защищают меня и мою страну, а я – военнообязанный, но еще не присоединился. Мне было некомфортно жить с этой мыслью.

Тема донатов или волонтерства меня не спасала. В какой-то момент совсем перестала спасать.

Сейчас мобилизация будет только усиливаться. Вопрос стоит так: если у тебя нет оснований, то ты или мобилизуйся сам по своему решению и выбору, или это решат за тебя.

Когда государство решит за тебя – привезут в распределительный центр, тогда уже будет поздно принимать решение. Наши анкеты заполняют люди, которые уже находятся в учебном центре на БОВП.

Я не могу этого понять. То есть человек решил искать подразделение, когда его уже привезли в учебный центр. Уже мобилизовали. Друг, тебе не кажется, что это немного поздно?

В одном из своих интервью вы сказали, что маленькая советская армия не победит большую советскую армию. Но можно приобщиться к построению современной украинской армии. Чего сейчас не хватает украинской армии, чтобы превратиться в современные силы обороны Украины?

Это не моя цитата. Это цитата уважаемого человека. Спасибо за эту цитату. Мысль действительно отражает реальность. Я человек, который верит в изменения. Я верю в теорию дождя. Дождь состоит из миллиона капель. Каждая капля в нем играет свою роль. Так же и в изменениях.

То есть судьба Украины, судьба Вооруженных Сил, судьба нашей победы состоит из усилий каждой капельки. Капельки меня, капельки вас, капельки миллионов людей, которые живут в Украине. И каждый человек может что-то изменить. Мы меняем это в своем подразделении – 412-го полка. Все, кто хочет менять с нами, могут присоединиться.