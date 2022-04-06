Смерть 4-летнего Саши с Киевщины, помощь от США: основное за 42 день войны

Полномасштабная война в Украине длится уже 42 дня. Украинские воины и весь народ смело борются с российскими захватчиками.

Теперь мы еще на один день подошли к нашей победе. О главных событиях 6 апреля читайте в материале 24 канала.

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06:34 Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 6 апреля. Людей, в частности, будут вывозить из Краматорска, Покровска, Новозолотаревки и Чопа.

05:44 Правительство Новой Зеландии заявило, что вводит 35% пошлины на весь импорт из России. Это следствие зверства, которое совершила российская армия в Украине.

04:58 Крупнейшая в мире компания-производитель полупроводниковых элементов и устройств Intel осудила действия Москвы в Украине. Поэтому она останавливает бизнес в России. Также в компании объяснили, что желают свести к минимуму сбои в глобальных операциях.

04:32 Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты предоставят нашему государству дополнительные 100 миллионов долларов. Деньги направят на сферу безопасности.

03:46 Украинские военные продолжают защищать нашу землю в Донецком и Луганском направлениях. За сутки ВСУ отразили там 9 атак врага.

03:40 Миссия Украины в ОБСЕ предостерегла других членов организации относительно нацизма России. Ведь это представляет опасность не только для Украины. Путинский террор также угрожает Европе и миру. Чтобы убедиться в нацистском векторе государства-оккупанта, можно было только посмотреть на зверства его солдат. Членам ОБСЕ показали публикацию российской пропаганды, где открыто призывали к геноциду в Украине.

03:13 4-летнего Сашу, которого искали три недели, нашли мертвым. Мальчик с бабушкой пытался эвакуироваться на лодке из села Вышгородского района Киевской области. Журналистка Ольга Омелянчук сообщила, что лодку обстреляли враги.

4-летнего Сашу нашли мертвым / Фото из инстаграма матери Анны Яхно

01:54 В среду, 6 апреля, в Брюсселе состоится заседание НАТО, куда пригласили и Украину. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что главными его задачами будут:

новые договоренности со странами-членами НАТО о поставках вооружения для Украины;

налаживание отношений с Венгрией. Именно членство в ЕС и НАТО делает Венгрию важной для Украины. Ведь решение в этих организациях принимается коллегиально.

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01:37 Россияне, убегая, часто оставляют немало военной техники. Она становится трофеем украинских защитников, поэтому начинает работать на благо украинской армии. Такая военная техника и боеприпасы были обнаружены бойцами подразделения Центра спецназначения Военной службы правопорядка. Произошло это во время контрнаступательной операции. Где именно – в Генштабе не уточняли.

00:35 Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины ракетами, в том числе и крылатыми. Украинские силы противовоздушной обороны сбивают их. Так, за 5 апреля подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил сбито 8 крылатых ракет.