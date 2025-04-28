"Наша полоса – в приоритете врага": в 47 бригаде показали мастерское уничтожение оккупантов

Бойцы 47 бригады "Магура" продолжают уничтожать российских захватчиков на фронте. Военные показали кадры мастерского уничтожения оккупантов, которые пытались прорвать оборону.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду "Магура".

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Бойцы "Магуры" продолжают уничтожать врага

Военные "Магуры" рассказали, что их полоса ответственности остается в приоритете у россиян, поэтому давление вражеской пехоты на фронте постоянное.

Оккупантов приходится вылавливать по одному, ведь в скоплениях они ходят редко,

– добавили бойцы.

Однако даже мелкие группы не спасают российских захватчиков от мастерства пилотов батальона беспилотных систем "Стрикс".

По словам украинских военных, пилот с позывным "Симба" вылетал за антенной и увидел двух врагов.

Далее – мастерский прилет нашей FPV просто в "центр принятия решений" вражеского штурмовика. Один – двухсотый, второй – трехсотый,

– говорится в публикации.

Бойцы "Магуры" уничтожают оккупантов: смотрите видео

К слову, недавно Силы специальных операций Украины уничтожили группу морпехов российской 810 бригады в Курской области. В результате успешной работы военным также удалось заставить двух оккупантов сдаться в плен.