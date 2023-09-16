В 47 бригаде "Магура" сменили командование: СМИ назвали имя нового командира

Как пишут СМИ, Александр Сак больше не командует 47 отдельной механизированной бригадой "Магура". Журналисты выяснили, кто может его заменить на этой должности.

Как стало известно 16 сентября, подполковник Александр Сак был снят с командования 47 ОМБр "Магура". Об этом заявили "Суспильне" и hromadske с ссылкой на анонимные источники в бригаде.

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Кто станет новым командиром

По данным СМИ, Александр Павлий будет возглавлять ОМБр "Магура" вместо Александра Сака. Он имеет звание полковника.

С 2022 года Павлий командовал 112-й отдельной бригадой терробороны Киева. Она находится в составе Регионального управления "Север" Сил ТрО.

Валерий Маркус и Иван Шаламага считаются основателями 47 ОМБр "Магура". После ее создания в 2022 году командиром этого военного формирования стал Сак. Ранее он участвовал в АТО/ООС и служил 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр".

Алексей Сак в 2015 году был командиром роты, а в 2019 году его назначили командовать 3-м батальоном. В войне против российских захватчиков он был трижды ранен.

В 47 бригаде "Магура" уже были изменения

Напомним, Валерий Маркус решил уйти с должности главного сержанта и подал рапорт. Он захотел получить более низкий пост командира механизированного отделения.

Маркус объяснил это категорическим несогласием с решениями по использованию и развитию 47 бригады и желанием быть поближе к своим людям на поле боя. Он подчеркнул, что принимал решение самостоятельно и без давления.

Впоследствии главным сержантом в 47 ОМБр "Магура" стал Виталий Аверин. В 2014 году он стал добровольцем и воевал в составе батальона "Донбасс".

Он участвовал в боях за Широкино, Попасную, Иловайск. Аверин награжден орденом "За мужество" III степени.

Весной 2022 года "Магура" была батальоном, состоявшим из военнослужащих и гражданских добровольцев. Осенью того же года это военное формирование расширили до штурмового полка, а впоследствии и до бригады.