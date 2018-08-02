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4 запрещенных продукта для фигуры, которые на самом деле можно есть

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4 запрещенных продукта для фигуры, которые на самом деле можно есть
4 запрещенных продукта для фигуры, которые на самом деле можно есть / greatbritishchefs.com

Если вы на диете и хотите сделать свое тело красивым и стройным, то нужно придерживаться особого рациона и выполнять физические нагрузки.

Однако, по убеждению многих, некоторые продукты действительно можно есть, даже если человек сидит на диете, пишет Cosmo.

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Хлеб

Этот уникальный продукт содержит углеводы. Клетчатку, витамины группы В. Он также отлично насыщает организм. Полезным будет хлеб с добавлением ржаной муки или отрубей.

4 заборонені продукти для фігури, які насправді можна їсти
4 запрещенные продукты для фигуры, которые на самом деле можно есть

Банан (виноград).

Несмотря на то, что у этих фруктов высокий гликемический индекс. Они являются отличной альтернативой рафинированным сладостям.

Картофель

Полезность этого продукта будет зависеть от способа приготовления. Лучше всего же запечь или отварить картофель. Не очень полезными считается пюре или жареная картошка. Однако стоит помнить. Что полностью исключать картофель из организма не стоит.

4 заборонені продукти для фігури, які насправді можна їсти
4 запрещенных продукта для фигуры, которые на самом деле можно есть

Макароны

Большинство производителей создают макароны из твердых сортов пшеницы с добавлением цельнозерновой муки. Но здесь нужно быть осторожными не с макаронами. А со сливочными соусами к ним. Лучше выбрать для этого томатный соус или оливковое масло.

Что такое гликемический индекс?Это показатель, который показывает, насколько тот или иной продукт повышает уровень сахара в крови.

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Теги: LifeStyle Здоровое питание Здоровье Диеты
Источник: 24 Канал
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