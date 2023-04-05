Враг разместил там ремонтную базу военной техники, - Федоров о новом "хлопке" в Мелитополе

Утром 5 апреля в северной части Мелитополя прогремел взрыв. Но за несколько дней до того, в ту часть города враг стягивал очередную партию своего вооружения.

Об этом 24 Каналу заявил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, пока деталей относительно этого "хлопка" нет.

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"Это та часть города, где расположен и наш аэродром, наше локомотивное мелитопольское депо. Также знаковым является то, что именно в том направлении сейчас враг строит очередную линию фортификационных сооружений", – рассказал Федоров.

Разрушение враждебной логистики

Мэр Мелитополя убежден, что сейчас у врага разрушается логистика и происходит это по нескольким направлениям.

"Почему взрывается локомотивное депо? По двум причинам. Первая – на базе локомотивного депо враг разместил свою ремонтную базу своей военной техники и в целом вооружения", – сказал он.

Иван Федоров рассказал, что во время первого взрыва на прошлой неделе обрушилась крыша электроцеха.

И там больше не боеспособно огромное количество военной техники. Во-вторых, конечно же, рушится логистика. Ведь во время последних "хлопков" был цех, где хранились электротяги или "дизели",

– подчеркнул он.

И теперь определенное количество из них не сможет выполнять военные задачи оккупационной "власти".

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Ответственности не избежать

"После таких взрывов нам хорошо стали известны имена, фамилии тех людей, кто непосредственно и организовывал бригады машинистов, которые организовывали доставку военного вооружения, топлива из временно оккупированного Крыма", – сказал мэр города.

Кроме того, по словам Федорова, эти люди похищали руду из шахты в Васильевском районе и вывозили ее во временно оккупированный полуостров.

"Эти люди уже перестали выходить на работу и обеспечивать эту транспортировку. Но уже поздно. Мы хорошо все о них знаем", – подчеркнул он.

Иван Федоров добавил, что против этих людей уже возбудили уголовные дела и они теперь будут отвечать согласно украинскому законодательству.

"А как мы видим практику, то точно сбежать им не удастся, ведь предатели не нужны даже оккупантам на их территории", –подытожил городской голова Мелитополя.

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