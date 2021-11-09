5 за год в Надворнянском районе: на Прикарпатье снова землетрясение
Источник:Главный центр специального контроля
На Прикарпатье снова зафиксировали землетрясение, которое относят к еле слышным. Это уже 5 за год проявление стихии с эпицентром в Надворнянском районе.
Прикарпатье 9 ноября снова трясло. Там зафиксировали очередное несильное землетрясение.
Ранее На Закарпатье произошло землетрясение
На Прикарпатье снова зафиксировали землетрясение
Эпицентр землетрясения находился в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, северо-восточнее города Надворная, на глубине 3 километров,
– отметили в центре.
Там добавили, что по классификации эти подземные толчки отнесли к едва ощутимым. Магнитуда землетрясения, которое произошло примерно в 14:00, по шкале Рихтера составляет 2,3.
В центре специального контроля объяснили, что такие колебания чувствуют только некоторые люди, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Напомним, что с начала 2021 года в Надворнянском районе зафиксировали 5 подобных землетрясений.
Землетрясения в Украине: последние случаи
- Последний раз подземные толчки зафиксировали 29 октября в Ивано-Франковской области. Эпицентр землетрясения был расположен в 10 километрах от Надворной.
- Вблизи деревень Жураки и Горохолин Лес Богородчанской общины на Прикарпатье 19 октября зафиксировали землетрясение магнитудой в 2,4.
- Перед этим трясло на Закарпатье – в ночь на 18 октября толчки были в селе Бадалово Береговского района.
- Еще раньше землетрясение фиксировали также в Ивано-Франковской области, в той же Богородчанской общине.
- Кроме того, подземные толчки произошли 23 сентября в нескольких регионах Украины. Их магнитуда составила 4,3. Больше всего они были ощутимы на Тернопольщине, а также Ивано-Франковщине, Хмельнитчине и в Винницкой области.