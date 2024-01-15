Сбивание самолетов А-50 и Ил-22 над Азовским морем: у Путина ничего не слышали об инциденте

Украинские военные 14 января сбили над Азовским морем российские самолеты А-50 и Ил-22. В конце концов на "самолет" уже успели отреагировать в Кремле.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что якобы не располагает никакой информацией о сбивании А-50 и Ил-22 украинской армией. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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В Кремле не слышали о сбивании А-50 и Ил-22

Российские пропагандисты 15 января поймали пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и решили спросить у него, знает ли он что-нибудь о "самолетопаде" из А-50 и Ил-22 над Азовским морем. Он отметил, что ничего не знает о сбивании военных самолетов.

Нет, нет информации. Затем все-таки это тема, касающаяся хода специальной военной операции,

– сказал прихвостень Кремля.

Кроме того, он также послал российских пропагандистов уточнять информацию о повреждении или падении военных самолетов в министерстве обороны России. Таким образом, он перевел ответственность за комментарии на российское военное руководство.

Украина уничтожила А-50 и подбила Ил-22