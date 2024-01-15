Сбивание самолетов А-50 и Ил-22 над Азовским морем: у Путина ничего не слышали об инциденте
Украинские военные 14 января сбили над Азовским морем российские самолеты А-50 и Ил-22. В конце концов на "самолет" уже успели отреагировать в Кремле.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что якобы не располагает никакой информацией о сбивании А-50 и Ил-22 украинской армией. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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В Кремле не слышали о сбивании А-50 и Ил-22
Российские пропагандисты 15 января поймали пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и решили спросить у него, знает ли он что-нибудь о "самолетопаде" из А-50 и Ил-22 над Азовским морем. Он отметил, что ничего не знает о сбивании военных самолетов.
Нет, нет информации. Затем все-таки это тема, касающаяся хода специальной военной операции,
– сказал прихвостень Кремля.
Кроме того, он также послал российских пропагандистов уточнять информацию о повреждении или падении военных самолетов в министерстве обороны России. Таким образом, он перевел ответственность за комментарии на российское военное руководство.
Украина уничтожила А-50 и подбила Ил-22
- Украинские СМИ вечером 14 января написали, что украинские военные нанесли удары по двум российским воздушным судам над Азовским морем. Это были российские военные самолеты А-50 и Ил-22.
- Уже 15 января командующий Воздушными силами Николай Олещук прокомментировал сбивание российских самолетов, отметив, что "Это вам за Днепр!", имея в виду ответ на атаку города в тот же день в 2023 году.
- В конце концов сбивание самолета А-50 подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он также сообщил, что наши защитники уничтожили воздушный пункт управления противника Ил-22.
- В то же время пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат предположил, что вражеский самолет Ил-22 все же смог добраться до города Анапа. Однако, учитывая снимки, полковник сказал, что воздушное судно восстановлению не подлежит и сказал, что Ил-22 – "живущий гад".