У Зеленского сказали, на что потратят 50 миллиардов от ЕС

Все 27 лидеров Евросоюза 1 февраля согласовали 50 миллиардов евро помощи для Украины. Дополнительный пакет поддержки обеспечит стабильное, долгосрочное и предсказуемое финансирование для нашего государства.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк. Он объяснил, куда Украина направит средства от ЕС.

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Как Украине помогут 50 миллиардов евро от ЕС

Как отметил советник председателя ОПУ, природа политических отношений и в Европе, и в демократическом мире существенно изменилась. Все понимают риски, вес и нынешнюю роль Украины. Поэтому финансирование обязательно будет, в том числе и со стороны Соединенных Штатов Америки.

Полное интервью с Михаилом Подоляком появится 1 февраля в 17:00 на ютубе 24 Канала. Не пропустите!

"Стратегия Украины только одна – деоккупация территории и обязательный военный проигрыш России", – подчеркнул Подоляк.

Речь идет о 17 миллиардах прямой помощи и 33 миллиардах в виде кредитов, которые Киев получит в течение следующих четырех лет, то есть в 2024 – 2027 годах.

50 миллиардов от ЕС – это макрофинансовая помощь, которая будет направлена на поддержку украинской экономики, чтобы государство могло выполнять социальные и бюджетные обязательства.

Это транши. Подробно расписать эту программу и показать, на что и как эти деньги будут использоваться, может министр финансов,

– отметил советник председателя ОПУ.

Вследствие полномасштабного вторжения России наша страна потеряла часть экономики и транзитивных возможностей, поэтому учитывая количество социальных программ и социальную нагрузку на государство, надо четко понимать, какое у нас будет финансирование с учетом дефицита бюджета.

У нас есть определенный дефицит. Львиная доля денег идет на финансирование армии, в частности, на заработные платы, социальные выплаты и тому подобное. Однако еще есть ряд социальных обязательств государства, которые надо выполнять, и как раз на эти цели будет направлена помощь от ЕС. Речь идет о зарплатах бюджетникам, пенсии и тому подобное,

– сказал Подоляк.

По его словам, помощь от Евросоюза стабилизирует макрофинансовую ситуацию. Также это точно гарантирует, что не будет существенных колебаний курсов, невыплат и как минимум на 4 года стабилизирует ситуацию с учетом того, что дальше будет происходить в рамках войны.

ЕС предоставляет Украине 50 миллиардов помощи