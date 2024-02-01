У Зеленского сказали, на что потратят 50 миллиардов от ЕС
Все 27 лидеров Евросоюза 1 февраля согласовали 50 миллиардов евро помощи для Украины. Дополнительный пакет поддержки обеспечит стабильное, долгосрочное и предсказуемое финансирование для нашего государства.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк. Он объяснил, куда Украина направит средства от ЕС.
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Как Украине помогут 50 миллиардов евро от ЕС
Как отметил советник председателя ОПУ, природа политических отношений и в Европе, и в демократическом мире существенно изменилась. Все понимают риски, вес и нынешнюю роль Украины. Поэтому финансирование обязательно будет, в том числе и со стороны Соединенных Штатов Америки.Полное интервью с Михаилом Подоляком появится 1 февраля в 17:00 на ютубе 24 Канала. Не пропустите!
"Стратегия Украины только одна – деоккупация территории и обязательный военный проигрыш России", – подчеркнул Подоляк.Обратите внимание! Речь идет о 17 миллиардах прямой помощи и 33 миллиардах в виде кредитов, которые Киев получит в течение следующих четырех лет, то есть в 2024 – 2027 годах.
50 миллиардов от ЕС – это макрофинансовая помощь, которая будет направлена на поддержку украинской экономики, чтобы государство могло выполнять социальные и бюджетные обязательства.
Это транши. Подробно расписать эту программу и показать, на что и как эти деньги будут использоваться, может министр финансов,
– отметил советник председателя ОПУ.
Вследствие полномасштабного вторжения России наша страна потеряла часть экономики и транзитивных возможностей, поэтому учитывая количество социальных программ и социальную нагрузку на государство, надо четко понимать, какое у нас будет финансирование с учетом дефицита бюджета.
У нас есть определенный дефицит. Львиная доля денег идет на финансирование армии, в частности, на заработные платы, социальные выплаты и тому подобное. Однако еще есть ряд социальных обязательств государства, которые надо выполнять, и как раз на эти цели будет направлена помощь от ЕС. Речь идет о зарплатах бюджетникам, пенсии и тому подобное,
– сказал Подоляк.
По его словам, помощь от Евросоюза стабилизирует макрофинансовую ситуацию. Также это точно гарантирует, что не будет существенных колебаний курсов, невыплат и как минимум на 4 года стабилизирует ситуацию с учетом того, что дальше будет происходить в рамках войны.
ЕС предоставляет Украине 50 миллиардов помощи
- Президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что 1 февраля все лидеры Европейского Союза согласовали помощь для Украины в размере 50 миллиардов евро.
- Отметим, что против выделения поддержки Украине выступал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Впоследствии он заявил о готовности разблокировать 50 миллиардов евро, однако выдвинул свое условие.
- Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил европейских союзников за финансовое решение в пользу Украины. К тому же заметил, что очень важно, что выделение транша было принято единогласно всеми 27 странами-членами ЕС.