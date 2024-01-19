Испытывает свою судьбу: в акватории Азовского моря снова появился А-50
После того как украинские защитники уничтожили российский самолет ДРЛО, в акватории Азовского моря появился новый. Еще один А-50 испытывает свою судьбу.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Командования Воздушных сил. В то же время Юрий Игнат отметил, что в этом нет ничего удивительного, передает 24 Канал.
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Снова появился А-50
После того как карта с воздушными целями вообще была пуста, уже появилось 5 – 6 воздушных целей.
В частности, в акватории Азовского моря появился "славный" уже А-50, который испытывает свою судьбу,
– подчеркнул Игнат.
Впрочем, это ожидалось. Ведь такие самолеты у России еще есть. Так что ничего удивительного.
Кроме А-50, ближе к Ростову есть вражеский истребитель. Кроме того, беспилотники, которые следят за линией фронта. Особенно в Николаевской и Херсонской областях.
Спикер отметил, что вражеские беспилотники постоянно "пасутся" на линии боевого столкновения по Днепру и отслеживают ситуацию. Они в режиме реального времени сообщают агрессору о наших войсках и позициях и так далее.
Кстати, беспилотники оперативно-тактического уровня очень опасны. Наши защитники их регулярно уничтожают.
Характеристики А-50 / Инфографика 24 КаналаКраткая справка. Вечером 14 января Воздушные силы уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Кроме того, подбили воздушный пункт управления Ил-22.