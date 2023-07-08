Кассетные боеприпасы от США, атака на Кривой Рог: хронология 500 дня войны

Полномасштабная война России против Украины длится уже 500 дней. За это время Силы обороны показали готовность и способность бороться за независимость нашего государства. Вместо этого противник потерял всякий авторитет.

О главных новостях 8 июля, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, а также военных преступлениях российских террористов рассказывает 24 Канал.

К теме Будущее Украины в НАТО: обсудят ли судьбоносное решение на саммите в Вильнюсе

08:00 С начала полномасштабного вторжения прошло уже 500 дней и ночей, а победа Украины неотвратима, а вместе с ней – и крах кремлевского режима. 24 Канал вспоминает, С начала полномасштабного вторжения прошло уже 500 дней и ночей, а победа Украины неотвратима, а вместе с ней – и крах кремлевского режима. 24 Канал вспоминает, как Украина пережила 500 дней российского вторжения и чего ждать дальше 07:57 За сутки украинские защитники уничтожили еще 630 оккупантов и 71 единицу вражеской техники. За время полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 233 440 своих бойцов. Потери врага 8 июля / Инфографика Генштаба 07:34 США готовы предложить Украине гарантии безопасности аналогичные предоставляемым Израилю, не обязывая Украину вступать в Североатлантический альянс, заявил Джо Байден. По его словам, США готовы взять на себя десятилетнее обязательство обеспечить безопасность Украины. 07:48 В Пентагоне считают, что украинское контрнаступление сейчас находится в начале середины. Операция по освобождению украинских территорий не дается нашим воинам легко. 07:38 Россия атаковала Днепропетровщину. Оккупанты ударили дронами по Кривому Рогу – попали по сельскохозяйственному предприятию. Пострадал 26-летний мужчина, он госпитализирован. США готовы предложить Украине гарантии безопасности аналогичные предоставляемым Израилю, не обязывая Украину вступать в Североатлантический альянс, заявил Джо Байден. По его словам, США готовы взять на себя десятилетнее обязательство обеспечить безопасность Украины.В Пентагоне считают, что украинское контрнаступление сейчас находится в начале середины. Операция по освобождению украинских территорий не дается нашим воинам легко.Россия атаковала Днепропетровщину. Оккупанты ударили дронами по Кривому Рогу – попали по сельскохозяйственному предприятию. Пострадал 26-летний мужчина, он госпитализирован.

06:41 Министр обороны Алексей Резников объяснил, как Украина будет использовать кассетные боеприпасы от США. В частности, это необходимо для деоккупации наших территорий.

Снаряды не будут использоваться на официально признанной территории России.

Мы не будем использовать кассетные боеприпасы в городских районах (городах), чтобы избежать рисков для мирного населения.

Мы не будем использовать кассетные боеприпасы в городских районах (городах), чтобы избежать рисков для мирного населения. Боеприпасы будут применяться только в местах скопления вражеских военных. В частности, для прорыва границ обороны агрессора с минимальным риском для жизни украинских воинов.

06:30 Генштаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку по ситуации на фронте. Главное из нее:

Враг нанес ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Запорожья.

Зафиксировано 53 авиационных удара и около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

05:00 Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба вместе с начальником Херсонской ОВА Александром Прокудиным посетили Посад-Покровское, Чернобаевку и Корабельный район Херсона, чтобы оценить масштабы разрушения в результате подрыва Каховской ГЭС.

В Посад-Покровске 940 частных домов нуждаются в ремонте или полном восстановлении. Пока люди ждут возвращения в собственные дома, они живут в модульных домах.

В Чернобаевке продолжаются работы по восстановлению жизни в поселке. Было осмотрено 40 поврежденных частных домов. Все они подлежат полному восстановлению.

В Корабельном районе идет прием заявок на социальные выплаты для пострадавших. Всего поступило 1656 заявлений, из них денежные выплаты получили 293.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко дистанцируется от договоренностей в конфликте Путина и Пригожина, где был вероятным посредником. Он ведет свою игру. И эта игра – выжить.Ситуация на Запорожской АЭС напряженная, но контролируемая. Даже если российские оккупанты переведут четвертый энергоблок в состояние "горячей остановки", он не взорвется, объяснил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

02:00 В херсонской городской военной администрации сообщили, что из-за постоянных обстрелов общины происходит значительное повреждение электросетей, особенно расположенных в прибрежных зонах города. Пока нет света:

в микрорайоне "Военка" Днепровского района, который под постоянным вражеским обстрелом, что усложняет ремонт сетей и подачу электроэнергии;

на Сухарке – в связи с затоплением подстанции, из-за чего не хватает мощности для подключения всех домовладений в этом районе. Некоторая часть их запитана по временной схеме, но, к сожалению, вторую часть невозможно подключить по такой схеме;

есть большие обрывы сетей в Текстильном после обстрелов. Там работают бригады – электроснабжение уже восстановлено.

США объявили об очередном пакете военной помощи для Украины, в него вошли кассетные боеприпасы. По словам американского президента, это решение было для него "тяжелым".

00:58 Президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал намерение Украины стать частью НАТО. По его словам, наше государство заслуживает этого.

Турция ранее блокировала вступление Швеции в НАТО и поддержала присоединение Финляндии к Альянсу.

00:16 Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию с рабочим визитом. Главы государств провели переговоры по российско-украинской войне, формуле мира, саммиту НАТО в Вильнюсе и другим важным вопросам.

Начали встречу с подписания соглашения о сотрудничестве в оборонной отрасли. Документ направлен на содействие сотрудничеству в стратегических отраслях промышленности и технологий между компаниями Украины и Турции. В частности, говорится о: