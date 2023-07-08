Кассетные боеприпасы от США, атака на Кривой Рог: хронология 500 дня войны
Полномасштабная война России против Украины длится уже 500 дней. За это время Силы обороны показали готовность и способность бороться за независимость нашего государства. Вместо этого противник потерял всякий авторитет.
О главных новостях 8 июля, ситуации на фронте, в тылу и на международной арене, а также военных преступлениях российских террористов рассказывает 24 Канал.
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07:57 За сутки украинские защитники уничтожили еще 630 оккупантов и 71 единицу вражеской техники. За время полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 233 440 своих бойцов.
06:41 Министр обороны Алексей Резников объяснил, как Украина будет использовать кассетные боеприпасы от США. В частности, это необходимо для деоккупации наших территорий.
- Снаряды не будут использоваться на официально признанной территории России.
Мы не будем использовать кассетные боеприпасы в городских районах (городах), чтобы избежать рисков для мирного населения.
- Боеприпасы будут применяться только в местах скопления вражеских военных. В частности, для прорыва границ обороны агрессора с минимальным риском для жизни украинских воинов.
06:30 Генштаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку по ситуации на фронте. Главное из нее:
- Враг нанес ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Запорожья.
- Зафиксировано 53 авиационных удара и около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
- Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.
05:00 Заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Кулеба вместе с начальником Херсонской ОВА Александром Прокудиным посетили Посад-Покровское, Чернобаевку и Корабельный район Херсона, чтобы оценить масштабы разрушения в результате подрыва Каховской ГЭС.
- В Посад-Покровске 940 частных домов нуждаются в ремонте или полном восстановлении. Пока люди ждут возвращения в собственные дома, они живут в модульных домах.
- В Чернобаевке продолжаются работы по восстановлению жизни в поселке. Было осмотрено 40 поврежденных частных домов. Все они подлежат полному восстановлению.
- В Корабельном районе идет прием заявок на социальные выплаты для пострадавших. Всего поступило 1656 заявлений, из них денежные выплаты получили 293.
02:00 В херсонской городской военной администрации сообщили, что из-за постоянных обстрелов общины происходит значительное повреждение электросетей, особенно расположенных в прибрежных зонах города. Пока нет света:
- в микрорайоне "Военка" Днепровского района, который под постоянным вражеским обстрелом, что усложняет ремонт сетей и подачу электроэнергии;
- на Сухарке – в связи с затоплением подстанции, из-за чего не хватает мощности для подключения всех домовладений в этом районе. Некоторая часть их запитана по временной схеме, но, к сожалению, вторую часть невозможно подключить по такой схеме;
- есть большие обрывы сетей в Текстильном после обстрелов. Там работают бригады – электроснабжение уже восстановлено.
00:58 Президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал намерение Украины стать частью НАТО. По его словам, наше государство заслуживает этого.
Турция ранее блокировала вступление Швеции в НАТО и поддержала присоединение Финляндии к Альянсу.
00:16 Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию с рабочим визитом. Главы государств провели переговоры по российско-украинской войне, формуле мира, саммиту НАТО в Вильнюсе и другим важным вопросам.
Начали встречу с подписания соглашения о сотрудничестве в оборонной отрасли. Документ направлен на содействие сотрудничеству в стратегических отраслях промышленности и технологий между компаниями Украины и Турции. В частности, говорится о:
- производстве БПЛА;
- исследованиях, а также разработках в области автономных систем, космоса;
- разработках в других технологических секторах стратегических отраслей промышленности двух стран.