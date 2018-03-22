5 рецептов, как сделать горчицу в домашних условиях
Часто мы не покупаем горчицу из-за сомнения в качестве магазинной горчицы. Предлагаем рецепты, по которым вы сможете сделать горчицу из продуктов, которые считаете качественными.
Используйте качественный горчичный порошок, у которого не истек срок годности. Вместо него можно взять молотые семена горчицы.
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Порошок нужно заливать горячей водой. Кипяток придаст готовой горчицы лишнюю горечь, а холодная вода сделает ее слишком легкой. Чтобы домашняя горчица имела необыкновенный аромат, добавьте в нее специи: корицу, имбирь, мускатный орех, молотый черный перец или гвоздику.
Горчица должна настояться хотя бы несколько часов, чтобы его вкус полностью раскрылся. Хранить домашнюю горчицу можно в холодильнике несколько недель. Но лучше съесть ее быстрее: со временем она может выдохнуть.
5 секретов домашней горчицы
1. Острая горчица
Ингредиенты:
6 столовых ложек горчичного порошка;
6-8 столовых ложек горячей воды;
Половина чайной ложки соли;
1 чайная ложка сахара;
Половина столовой ложки яблочного уксуса.
Рецепт приготовления острой горчицы
1. Насыпьте порошок в герметичный контейнер или банку. Тонкой струйкой влейте воду и тщательно перемешайте до консистенции сметаны. Закройте крышкой и оставьте в теплом месте на 7-10 часов.
2. За это время горчица осядет, а сверху появится жидкость. Если вы хотите, чтобы горчица получилась очень острой, то эту жидкость сливать не нужно. Добавьте в емкость соль, сахар и уксус и хорошо размешайте. Поставьте горчицу в холодильник на несколько часов.
2. Домашняя горчица на рассоле
Для приготовления можно использовать огуречный, капустный или помидорный рассол.
Ингредиенты:
6 столовых ложек горчичного порошка;
8-10 столовых ложек рассола;
1 чайная ложка растительного масла – по желанию.
Рецепт приготовления домашней горчицы на рассоле
Смешайте горчичный порошок и рассол до однородной консистенции. Можно добавить растительное масло, если хотите немного нейтрализовать остроту. Оставьте горчицу настаиваться при комнатной температуре на 6-8 часов.
3. Сладкая горчица с медом
Ингредиенты:
5 столовых ложек горчичного порошка;
4-6 столовых ложек горячей воды;
Половина чайной ложки соли;
1 столовая ложка меда;
1 чайная ложка растительного масла.
Рецепт приготовления сладкой горчицы с медом
1. Смешайте порошок и воду до однородной консистенции. Затем добавьте все остальные ингредиенты и тщательно перемешайте. Если захотите горчицу более сладкой, добавьте немного больше меда.
2. Переложите горчицу в банку, закройте крышкой и оставьте в теплом месте на ночь.
4. Зернистая горчица
Ингредиенты:
6 столовых ложек семян горчицы;
7 столовых ложек яблочного уксуса;
2 чайные ложки меда;
Половина чайной ложки соли.
Рецепт приготовления зернистой горчицы
1. Залейте семена горчицы уксусом и оставьте в холодильнике на сутки.
2. После этого немного разогрейте, измельчите блендером половину этой массы и смешайте с остальной горчицей.
3. Добавьте сахар и соль и перемешайте.
4. Выложите в банку, закройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на два дня.
5. Дижонская горчица
Классический рецепт французской приправы.
Ингредиенты:
400 мл сухого белого вина;
1 луковица;
3 зубчика чеснока;
13 столовых ложек горчичного порошка;
3 столовые ложки меда;
1 столовая ложка растительного масла;
2 чайные ложки соли;
несколько капель соуса табаско.
Рецепт приготовления дижонской горчицы
1. Налейте в кастрюлю вино, добавьте мелко порезанный лук и чеснок и доведите до кипения. Затем готовьте 5 минут на слабом огне без крышки, охладите и процедите. Смешайте жидкость с горчичным порошком до однородной консистенции.
2. Затем добавьте мед, масло, соль и табаско, поставьте кастрюлю на слабый огонь и, постоянно помешивая, дайте горчице загустеть. Выложите ее в банку, закройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на ночь.