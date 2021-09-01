60 миллионов – Украине: Байден заявил о перезапуске комиссии по стратегическому партнерству

В Вашингтоне президент Владимир Зеленский встретился со своим американским коллегой Джо Байденом. Глава Белого дома сообщил о договоренности относительно перезапуска комиссии по стратегическому партнерству. Вашингтон готов предоставить Украине новый пакет помощи.

Таким образом, Украина может получить 60 миллионов долларов финансовой помощи. Об этом Байден сказал перед разговором тет-а-тет с Зеленским.

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Комиссия не собиралась уже три года

Стороны этой комиссии не собирались уже в течение трех лет. Ранее в США отмечали – дополнительные средства Украине нужны, чтобы противостоять угрозам со стороны России.

Аргументы для предоставления Украине финансовой помощи:

наращивание активности российских войск возле границы Украины;

рост обстрелов в сторону украинских позиций;

многочисленные нарушения договоренностей о прекращении боевых действий.

Зеленский напомнил Байдену о войне на Донбассе

Отметим, что перед переговорами тет-а-тет Зеленский и Байден сделали несколько заявлений. Президент Украины отметил ту сложную ситуацию, в которой находится наше государство из-за войны на Донбассе.

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Украинская делегация передала администрации Байдена список из 450 украинцев, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях и в России. США попросили посодействовать освобождению пленников.