60 новых работников полиции будут патрулировать международную автомагистраль на Киевщине

В Белой Церкви сформировано новое подразделение патрульной полиции, которое входит в состав Управления патрульной полиции в Киевской области. Патрульные будут заниматься охраной правопорядка на трассе международного значения "Киев – Одесса" на участке от столицы до границы с Черкасской областью. Также патрульные будут нести службу в Белой Церкви.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Киевской области.

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Отмечается, что все полицейские успешно прошли обучение в специальном, недавно созданном учебном заведении – Академии патрульной полиции, и присягнули на верность украинскому народу.

Начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Евгений Жуков торжественно поздравил новых полицейских, пожелал им выдержки и успехов в работе.

Новосозданное подразделение будет патрулировать дорогу международного значения "Киев – Одесса"

Начальник полиции Киевщины Дмитрий Ценов подчеркнул, что на каждого из стражей возлагается большая надежда в улучшении ситуации на автодорогах, уменьшении аварийности и оказании посильной помощи участникам дорожного движения.