"Не мог говорить, слезы душили": пастор из Мариуполя рассказал, как вышел после почти года плена
Источник:MRPL NEWS
64-летний пастор из Мариуполя Анатолий Волошин еще в начале полномасштабного вторжения ушел в терроборону. Он был ранен, жил в бункерах "Азовстали".
Он вместе с другими защитниками Мариуполя в мае 2022 года попал в плен россиян. Около 300 дней военный провел в колониях.
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Боец рассказал об обмене после почти 300 дней плена
Анатолий Волошин был в двух колониях – в Еленовке, что в Донецкой области, и Довжанске, что в Луганской области.
Он напоминает, что перед обменом россияне несколько раз спрашивали, хочет ли остаться.
Я говорил: "Нет, у меня сыновья, я уезжаю в Украину". А они исправляли: "На Украину",
– вспомнил Анатолий.
Дальше пленникам завязали руки, на глаза натянуть шапки и поверх замотали скотчем. Они ехали, наклонив головы. Им запретили говорить.
Анатолий Волошин обменялся 7 марта. Во время того обмена из Довжанской колонии вышли 72 человека.
Я не мог говорить, слезы душили. Хотя собственно слез не было. Нам дали телефоны и тёплые костюмы. Прежде хотел узнать, что в Украине происходит,
– вспомнил мужчина.
В настоящее время Анатолий Волошин живет в Киеве. Он рассказал, что его дом в Мариуполе цел и там живут люди, потерявшие жилье.Обратите внимание! 7 марта 2023 года Украина смогла вернуть из плена России 130 наших защитников. Тогда омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказывал, что самому младшему из уволенных только 20 лет, самому старшему скоро исполнится 64. Вероятно, говорилось именно об Анатолии Волошине.
Возвращение 130 украинских защитников / Фото омбудсмена и Координационного штаба по обращению с военнопленными
Украинцы в плену россиян
- 19 апреля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что в плену у россиян находятся и гражданские украинцы. Речь идет о не менее 20 тысяч человек.
- 18 апреля Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко рассказал, что пропавшими без вести считаются ориентировочно более 7 тысяч украинских защитников.
- Однако, по словам чиновника, из них 60 – 65% на самом деле находятся в плену в России. К сожалению, Олег Котенко сказал, что другие – могут быть погибшими.