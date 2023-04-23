"Не мог говорить, слезы душили": пастор из Мариуполя рассказал, как вышел после почти года плена

64-летний пастор из Мариуполя Анатолий Волошин еще в начале полномасштабного вторжения ушел в терроборону. Он был ранен, жил в бункерах "Азовстали".

Он вместе с другими защитниками Мариуполя в мае 2022 года попал в плен россиян. Около 300 дней военный провел в колониях.

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Боец рассказал об обмене после почти 300 дней плена

Анатолий Волошин был в двух колониях – в Еленовке, что в Донецкой области, и Довжанске, что в Луганской области.

Он напоминает, что перед обменом россияне несколько раз спрашивали, хочет ли остаться.

Я говорил: "Нет, у меня сыновья, я уезжаю в Украину". А они исправляли: "На Украину",

– вспомнил Анатолий.

Дальше пленникам завязали руки, на глаза натянуть шапки и поверх замотали скотчем. Они ехали, наклонив головы. Им запретили говорить.

Анатолий Волошин обменялся 7 марта. Во время того обмена из Довжанской колонии вышли 72 человека.

Я не мог говорить, слезы душили. Хотя собственно слез не было. Нам дали телефоны и тёплые костюмы. Прежде хотел узнать, что в Украине происходит,

– вспомнил мужчина.

В настоящее время Анатолий Волошин живет в Киеве. Он рассказал, что его дом в Мариуполе цел и там живут люди, потерявшие жилье.

7 марта 2023 года Украина смогла вернуть из плена России 130 наших защитников . Тогда омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказывал, что самому младшему из уволенных только 20 лет, самому старшему скоро исполнится 64. Вероятно, говорилось именно об Анатолии Волошине.

Возвращение 130 украинских защитников / Фото омбудсмена и Координационного штаба по обращению с военнопленными

Украинцы в плену россиян