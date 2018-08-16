65-летняя Бриджит Макрон в коротких шортах прокатилась на велосипеде: фото

Первые леди Франции Бриджит Макрон на днях сделала велосипедную прогулку в окрестностях замка Форт Брегансон и поразила поклонников отличной физической формой.

Папарацци сфотографировали жену президента Франции в яркой голубой футболке, белых кроссовках и темно-синих ультракоротких шортах. Об этом сообщает издание Express.

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Кроме того, французскую первую леди редко можно встретить, когда она одета в спортивном стиле. Однако стройные ноги Бриджит в 65 лет вызывали восхищение в социальных сетях. Из аксессуаров женщина надела только обручальное кольцо и очки.

Заметим, что Макрон обожает пилатес, который помогает ей хорошо выглядеть.



Бриджит Макрон



Бриджит Макрон



Бриджит Макрон