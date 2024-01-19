"Черная метка" для Орбана: что такое 7 статья Евросоюза, которую хотят применить против Венгрии

Европарламент проголосовал за резолюцию, чтобы Совет ЕС активизировал 7 статью против Венгрии, которая ограничивает право голоса. Это решение носит рекомендательный характер. Но это такая "черная метка" для Венгрии.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Максим Яли, заметив, что Европарламент пошел на такой шаг, чтобы избежать вето Венгрии на финансовую помощь для Украины или другие важные решения. Это такое предупреждение.

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Обычно решение в ЕС принимают через консенсус. Однако Венгрия регулярно продолжает вставлять палки в колеса.

Прописан механизм, чтобы нейтрализовать такие правительства, когда одно государство блокирует важные решения. Но эта процедура очень сложна бюрократически. Главное помнить, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер. Они не являются решением проблемы, но являются такой "черной меткой" для Венгрии,

– сказал Яли.

На Венгрию можно повлиять

Как отметил Яли, уже 1 февраля будет очередной саммит ЕС, где есть надежда, что решение о 50 миллиардах евро для Украины, наконец-то, будет принято. Как раз в этом контексте Венгрии дали "черную метку", чтобы Орбан не ставил палки в колеса. Не стоит забывать, что есть еще и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который тоже может начать мешать.

Тем не менее на ту же Венгрию реально повлиять. Ведь эта страна нуждается в деньгах от Европейского Союза.

Слабая сторона Венгрии в том, что эта страна не является донором денег, а реципиентом. Она получает гораздо больше, чем дает совместному бюджету. И тут уже появляется много разных вариантов, как договориться,

– сказал Яли.

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