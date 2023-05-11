Бегство 72-й бригады из-под Бахмута: в СНБО лаконично обратились к все еще живым оккупантам

Накануне стало известно, что нашим защитникам из-под Бахмута удалось прогнать бойцов 72-й бригады. На это отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Во время телемарафона он отметил, что российские захватчики не сбежали. 24 Канал, цитируя секретаря СНБО Алексея Данилова, отмечает, что удалось этого добиться благодаря нашим военным.

Читайте также "Известная" бегством с поля боя 72-я бригада – символ проблем армии России в целом: анализ ISW

72-я бригада бежала под давлением ВСУ

Во-первых, я им всем говорю: "Чем быстрее вы заберетесь, тем (с большей вероятностью – 24 Канал) вы сохраните свою жизнь. Что касается слов "отступали", имейте в виду, что для того, чтобы они отступали, с нашей стороны должны быть очень и очень мощные действия,

– подчеркнул Данилов.

Он заметил, что подобное наблюдалось и на Харьковском, и на Херсонском направлениях, откуда 72-я бригада тоже убегала под давлением ВСУ.

В то же время, секретарь СНБО подчеркнул, что это не спонтанное решение врага. Российские военные бежали, спасая свои жизни, под давлением наших защитников, выполняющих свои задачи, утвержденные на Ставке.

Что известно о бегстве 72-й бригады