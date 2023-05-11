Бегство 72-й бригады из-под Бахмута: в СНБО лаконично обратились к все еще живым оккупантам
Накануне стало известно, что нашим защитникам из-под Бахмута удалось прогнать бойцов 72-й бригады. На это отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Во время телемарафона он отметил, что российские захватчики не сбежали. 24 Канал, цитируя секретаря СНБО Алексея Данилова, отмечает, что удалось этого добиться благодаря нашим военным.
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72-я бригада бежала под давлением ВСУ
Во-первых, я им всем говорю: "Чем быстрее вы заберетесь, тем (с большей вероятностью – 24 Канал) вы сохраните свою жизнь. Что касается слов "отступали", имейте в виду, что для того, чтобы они отступали, с нашей стороны должны быть очень и очень мощные действия,
– подчеркнул Данилов.
Он заметил, что подобное наблюдалось и на Харьковском, и на Херсонском направлениях, откуда 72-я бригада тоже убегала под давлением ВСУ.
В то же время, секретарь СНБО подчеркнул, что это не спонтанное решение врага. Российские военные бежали, спасая свои жизни, под давлением наших защитников, выполняющих свои задачи, утвержденные на Ставке.
Что известно о бегстве 72-й бригады
- Еще 9 мая Пригожин продолжал истерить. Он жаловался на ситуацию в Бахмуте, который его бойцы 9 месяцев не могут захватить. Его возмутил тот факт, что с одного из флангов сбежало подразделение 72-й бригады. По словам "повара Путина", это обнажило фронт шириной почти в 2 километра и глубиной 500 метров.
- Вскоре в ВСУ подтвердили слова главаря ЧВК "Вагнера". Наши военные добавили, что в результате побега 72-й бригады враг потерял еще 500 своих солдат.
- Андрей Билецкий вскоре поделился деталями. По его словам, полностью уничтожить удалось 6 и 8 роты. А еще наши защитники ликвидировали бригадную разведку и превратили в металлолом значительное количество техники.
- Заметим, что сбежать от ВСУ удалось не всем. Андрей Билецкий опубликовал также ролик с пятью пленными бойцами. Они отмечали, что никто к ним плохо не относится.
- В Институте по изучению войны отметили, что 72-я бригада – символ многих местных проблем с формированием сил. И с ними на постоянной основе сталкиваются военные России.