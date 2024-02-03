Как "Черные запорожцы" уничтожили колонну техники врага под Михайловкой: видео мощной работы

Наши военные продолжают уничтожать живую силу врага и его технику. В сеть наши защитники выложили видео, на котором показали, как превращают в металлолом колонну бронетехники российских оккупантов.

Так, военным из 72-й отдельной механизированной бригады “Черных запорожцев” нанесли врагу хорошую взбучку. Они не только уничтожили колонну бронетехники захватчиков, но и выложили на видео свою работу.

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Была колонна техники и нет

Известно, что враг сунул вперед. Захватчики стремились штурмовать позиции наших защитников вблизи Новомихайловки. Но наши военные не дали им этого сделать.

Нам не привыкать жечь вражеские колонны техники, и все равно – каждый раз когда такое случается, мы счастливы как никогда,

– говорят военные в описании к ролику.

Наши военные нанесли результативный удар по оккупантам: смотрите видео

Обратим внимание и на само видео. В ролике мы можем увидеть, как два вражеских танка не поделили дорогу во время своего движения. Вследствие этого одна из боевых машин вышла из строя. Другую удалось с помощью украинского дрона добить.

Как следствие, враг не досчитался 3 танков, 7 МТ-ЛБ, а также 1 БМП.

В результате атаки враг не досчитается десятка единиц техники: смотрите видео

Заметим, что потери врага ежедневно продолжают расти. Мы призываем вас активнее донатить, переводя посильные суммы. Это позволит нашим защитникам эффективнее уничтожать оккупантов и приближать нашу победу.

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