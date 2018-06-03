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7 распространенных аутоиммунных заболеваний

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7 аутоиммунных заболеваний
7 аутоиммунных заболеваний / likar.info/

Аутоиммунные болезни – это такие заболевания, при которых иммунитет организма мобилизуется против роты клеток или тканей собственного организма. Количество заболеваний значительно возрастает, поэтому стоит быть настороже.

Только некоторые симптомы аутоиммунных заболеваний совпадают, пишет Cosmo. Это усталость, нехватка сил, легкая температура и различные виды воспалений.

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Около 4% женщин страдают ревматоидным артритом – воспалением по всему телу, особенно в руках, ногах, плечах, бедрах и коленях. При этой болезни поражаются обе стороны тела.

Еще одним аутоиммунным заболеванием является псориаз. Основной симптом – пятна на коже, покрытые белым слоем мертвых клеток, чаще всего появляются на голове, коленях, плечах и спине.

Псориатический артрит может возникает и без псориаза. Он поражает крупные суставы, которые болят и становятся непригодными.

Если иммунная система атакует слюнные, слезные и другие железы, то это может свидетельствовать о синдроме Шегрена. Причиной этого могут быть гены и вирусы или же эндокринная и нервная системы человека.

Волчанкой болеют 1,5 миллиона человек, 10% из них – мужчины. Болезнь поражает почти все тело. Эту болезнь трудно установить из-за большого количества симптомов.

24 человека из 100 тысяч поражаются склеродермией – заболеванием, при котором организм начинает вырабатывать коллаген с избытком. При этом заболевании кожа толстеет, а это затрудняет движение человека. Также увеличивается толщина ткани в почках, легких и пищеварительном тракте.

Тиреоидит Хашимото появляется тогда, когда организм борется с щитовидной железой. Он может возникать как у взрослых, так и у детей. Основными симптомами являются неприятные ощущения в области шеи, усталость, набор веса, гормональные скачки, боли в мышцах, холодные руки и ноги. Человек также может чувствовать сухость кожи и ногтей, потерю волос, озноб, депрессию, кратковременную потерю памяти, изменение голоса.

Лечение зависит от определенной проблемы, но в основном оно предполагает противовоспалительные средства, лекарства, подавляющие иммунную систему, а также антибиотики. Врачи также рекомендуют соблюдать диету с исключением сладкого и фаст-фуда.

К слову, колени являются одной из самых уязвимых частей тела из-за того, что они нужны для движения человека. Проблемы с коленями могут возникнуть в любом возрасте.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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