Танцы на могилах и вакханалия: политолог подробно объяснил русский культ "победобесия"

Россия пытается приуменьшить вклад всех участников Второй мировой войны, отмечая, что это Советский Союз (собственно, только россияне) смогли побороть нацизм. Впрочем, чествование памяти даже тех российских военных выходит не просто бестолково, но и очень цинично.

Сакральность дня победы в России была искусственно навязана и создана для того, чтобы вновь объединить постсоветское пространство. Конечно, с центром в Москве. Об этом 24 Каналу рассказал Валентин Гладких – политолог.

Смотрите также В России растут опасения на фоне подготовки к 9 мая: Reuters назвало, что беспокоит Кремль

Вакханалия, а не чествование

Когда весь цивилизованный мир 8 мая отмечает День памяти и примирения, для россиян сакральной датой остается именно 9 мая и "день победы".

Это не иначе чем кощунство, карикатура, танцы на могилах и осквернение памяти людей, отдавших свою жизнь за победу над анти-человеческим нацистским режимом. Все те преступления, которые совершил тоталитарный режим, не умаляют героизма и побед тех людей, на чьих костях, тот режим и восстал. Те люди заслуживают чествования памяти и уважения, а есть только бессмысленная вакханалия,

– подчеркнул Валентин Гладких.

Кроме того, ни одному участнику Второй мировой войны даже не могло бы прийти в голову выходить с лозунгами "можем повторить", ведь это противоречит тому, против чего они и боролись.

"В нынешнем контексте путинский режим и россияне развязали войну, которая ничем не лучше, чем та война, которую в свое время развязал Третий Рейх. Идеология России сейчас во многих аспектах хуже, чем та, которой питался нацистский режим. Все эти "празднования" выглядят вопиющим диссонансом", – отметил политолог.

Валентин Гладких о безумии "пабедобеседия" в России: смотреть видео

Способ объединения постсоветского пространства

Российский диктатор Владимир Путин впервые за 23 года президентства не упомянул Украину в поздравлении с Днем памяти и примирения и так называемым днем победы.

Вспоминать Украину в нынешнем контексте – это раздражать раны и напоминать, что лозунги "можем повторить" – это лишь об их желании, а не возможности. Никаких успехов за достаточный период этой кровавой бойни у них нет,

– заметил политолог.

Он добавил, что, кроме того, отсутствие упоминания об Украине – это крушение их идеологии. Культ "победобесия" не сработал. После того как развалился Советский Союз, как только Россия насобирала достаточно сил, принялась искать способы для реинтеграции постсоветского пространства во что-то целостное. Очевидно, так, чтобы Россия снова была ядром этих интеграционных процессов.

"Для этого начали искать какую-то идеологическую почву и не нашли ничего умнее, чем вспомнить, что когда-то мы все вместе одержали большую победу. Победа над нацизмом действительно была огромным достижением цивилизованного человечества. То, что по результатам победы советские люди, как были в концлагере, так и остались – это другой вопрос", – подчеркнул Гладких.

В итоге подобный идеологический выбор России не сработал.

Уменьшение вклада союзников

В конце концов, Россия начала вытеснять вклад союзников, отмечая, что именно Советский Союз одержал победу. Забыв, что огромную лепту в это вложили по меньшей мере и Соединенные Штаты, и Великобритания.

Позже Россия стала исключать из этой победы и другие народы СССР.

Договорился Путин до того, что "русские" эту войну выиграли даже без помощи других народов Советского Союза. Если посмотреть на территории СССР, которые были полем боя и больше всего пострадали от ДСВ, то это преимущественно территории Беларуси, Украина. Количество потерь среди украинцев было огромным,

– подчеркнул политолог.

Сегодня Путин решил не вспоминать о вкладе украинцев в победу над нацизмом.

Стоит отметить, что каждый третий украинец, участвовавший во Второй мировой войне, является героем Советского Союза. Более того, крупнейшей армией коллаборантов является РОА (русская освободительная армия). А георгиевскую ленту, которую сделали едва ли не символом победы, использовали донские казаки, которые воевали на стороне Гитлера.

Теперь пропагандистские штампы России вошли в тупик.

9 мая в России: что известно