9 самолетов с российскими десантниками приземлились в Алматы

В Казахстан 7 января прибыли еще 9 российских военно-транспортных самолетов Ил-76. На борту находились десантники и военная техника.

Российские военные до сих пор прибывают в Казахстан

Борты приземлились в аэропорту Алматы. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

Важно Военные подразделения, которые Россия перекидывает в Казахстан, участвовали в агрессии против Украины

В ведомстве отметили, что подразделения из состава российского "миротворческого контингента" уже выполняют свои задачи.

Группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и 5 Ан-124 круглосуточно перекидывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан,

– говорится в сообщении.

Ввод войск ОДКБ

На протестах в Казахстане военные не хотели стрелять в свой народ. Поэтому президент страны Касым-Жомарт Токаев обратиться в Организацию Договора коллективной безопасности (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Россия и Казахстан) с просьбой ввести свои войска.

В России 6 января подтвердили, что они отправили своих бойцов в Казахстан. Армейцы якобы "миротворцы" и будут только охранять государственные здания. Однако им уже разрешили стрелять в протестующих.

В Таджикистане и Кыргызстане 7 января также заявили, что отправят своих бойцов. Перед этим это сделала и Беларусь. По данным ОДКБ, в Казахстане находятся 2 500 "миротворцев".

Что известно о ситуации в Казахстане

Смотрите видео о протестах в Казахстане: