9 самолетов с российскими десантниками приземлились в Алматы
Источник:ТАСС
В Казахстан 7 января прибыли еще 9 российских военно-транспортных самолетов Ил-76. На борту находились десантники и военная техника.
Российские военные до сих пор прибывают в Казахстан
Борты приземлились в аэропорту Алматы. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.
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В ведомстве отметили, что подразделения из состава российского "миротворческого контингента" уже выполняют свои задачи.
Группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и 5 Ан-124 круглосуточно перекидывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан,
– говорится в сообщении.
Ввод войск ОДКБ
На протестах в Казахстане военные не хотели стрелять в свой народ. Поэтому президент страны Касым-Жомарт Токаев обратиться в Организацию Договора коллективной безопасности (Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Россия и Казахстан) с просьбой ввести свои войска.
В России 6 января подтвердили, что они отправили своих бойцов в Казахстан. Армейцы якобы "миротворцы" и будут только охранять государственные здания. Однако им уже разрешили стрелять в протестующих.
В Таджикистане и Кыргызстане 7 января также заявили, что отправят своих бойцов. Перед этим это сделала и Беларусь. По данным ОДКБ, в Казахстане находятся 2 500 "миротворцев".Обратите внимание! В США сомневаются в законности ввода иностранных войск на территорию Казахстана. На страну ведь никто не нападал снаружи. Токаев оправдал свое обращение в ОДКБ, назвав протестующих "террористами".
Что известно о ситуации в Казахстане
- Ситуация в Казахстане обострилась 5 января, когда между протестующими и силовиками возникли серьезные столкновения. В этот день активисты начали захватывать административные здания и поджигать их.
- В ночь на 6 января в Алматы царило мародерство – люди крушили магазины, банки и торговые центры.
- В настоящее время в стране продолжается "антитеррористическая операция". Токаев заявил, что во всех регионах удалось "восстановить конституционный строй". Однако "зачистки" будут продолжаться, пока все вооруженные протестующие не сдадутся.
- По официальным данным, по состоянию на 7 января на протестах задержали более 3 тысяч человек, а 26 – убили.
- Силовикам разрешили стрелять по активистам без предупреждения. Президент Казахстана называет протестующих "убийцами и преступниками".
Смотрите видео о протестах в Казахстане: