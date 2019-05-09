Как проходит 9 мая в Украине

В Украине 9 мая отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. В массовых мероприятиях в разных городах страны примут участие тысячи людей, а в усиленном режиме будут работать 32 тысячи правоохранителей.

В Киеве 9 мая на центральных улицах ограничили движение транспорта возле Парка Вечной Славы в связи с памятными торжествами.

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В частности, движение перекроют на улицах Грушевского (от переулка Крепостного до улицы Арсенальной), Московской (от Кловского спуска до площади Арсенальной), Мазепы (от Арсенальной площади до улицы Лаврской), М. Омельяновича-Павленко, Лаврской (от улицы И. Мазепы до улицы Цитадельной), на переулках Инженерном, Бутышевом и на аллее Героев Крут.

Утром 9 мая центр Киева перекрыт / фото: "Новое время"

Утром действующий президент Петр Порошенко уже возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы. Вместе с ним участие в поминальных мероприятиях приняли, в частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, глава Православной церкви Украины Епифаний и министр обороны Степан Полторак.

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74 роки тому на нашому континенті замовкли постріли найкривавішої в історії людства війни. 65 млн вбитих, із них українців – від 8 до 10 млн.



Сьогодні ми згадуємо тих, хто ціною своїх життів зупинив нацизм та захистив майбутнє всього людства. Вічна пам'ять і слава полеглим! pic.twitter.com/nmhh7ZSBYj — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 May 2019

Тем временем, возле станции метро "Арсенальная", откуда должно стартовать шествие "Бессмертного полка", находится огромное количество силовиков. В то же время пройти отсюда до Парка Славы можно только через коридор полиции: у прохожих проверяют содержимое больших сумок. Возле самого парка – также очень много правоохранителей. Также здесь можно заметить молодых людей спортивного телосложения.

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Возле метро "Арсенальная" (место старта "Бессмертного полка") можно заметить и вероятных титушек

Что известно о 8-9 мая в Украине? В 2015 году Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Символом памяти является красный мак. Также тогда решили отмечать 9 мая как День победы над нацизмом.

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