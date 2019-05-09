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      Как проходит 9 мая в Украине

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      9 мая 2019 в Украине - видео и фото как проходит День Победы
      Как отмечают 9 мая в Украине / Пресс-служба украинского президента

      В Украине 9 мая отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. В массовых мероприятиях в разных городах страны примут участие тысячи людей, а в усиленном режиме будут работать 32 тысячи правоохранителей.

      В Киеве 9 мая на центральных улицах ограничили движение транспорта возле Парка Вечной Славы в связи с памятными торжествами.

      Читайте также: День победы или День памяти: что отмечают в Украине 8-9 мая и когда выходной

      В частности, движение перекроют на улицах Грушевского (от переулка Крепостного до улицы Арсенальной), Московской (от Кловского спуска до площади Арсенальной), Мазепы (от Арсенальной площади до улицы Лаврской), М. Омельяновича-Павленко, Лаврской (от улицы И. Мазепы до улицы Цитадельной), на переулках Инженерном, Бутышевом и на аллее Героев Крут.

      9 травня, день Перемоги, Київ, заходи

      Утром 9 мая центр Киева перекрыт / фото: "Новое время"

      Утром действующий президент Петр Порошенко уже возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы. Вместе с ним участие в поминальных мероприятиях приняли, в частности, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, глава Православной церкви Украины Епифаний и министр обороны Степан Полторак.

      Читайте также: Порошенко обратился к украинцам по случаю 9 мая

       

       Тем временем, возле станции метро "Арсенальная", откуда должно стартовать шествие "Бессмертного полка", находится огромное количество силовиков. В то же время пройти отсюда до Парка Славы можно только через коридор полиции: у прохожих проверяют содержимое больших сумок. Возле самого парка – также очень много правоохранителей. Также здесь можно заметить молодых людей спортивного телосложения.

      Читайте также: "Бессмертный полк" вышел на пророссийский марш в Киеве

      9 травня, день Перемоги, Київ, заходи

      Возле метро "Арсенальная" (место старта "Бессмертного полка") можно заметить и вероятных титушек 

      Что известно о 8-9 мая в Украине? В 2015 году Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Символом памяти является красный мак. Также тогда решили отмечать 9 мая как День победы над нацизмом.

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      blog_ava
      Есть несколько рычагов для прекращения акций "Бессмертного полка", – эксперт
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      Теги: Новости Украины 9 мая День Победы Новости политики Новости Киева История
      Источник: 24 канал
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