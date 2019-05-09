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      Никто не имеет права приватизировать эту победу, – Зеленский о 9 мая и украинцах

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      Зеленский обратился к украинцам по случаю 9 мая
      Зеленский обратился к украинцам по случаю 9 мая / 24 канал

      Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в День победы над нацизмом. Он подчеркнул, что вклад Украины в эту победу огромен и никто не имеет права ее приватизировать.

      Зеленский также посетил в этот день могилу своего дедушки Семена Ивановича Зеленского, а фото вместе с обращением к украинцам опубликовал на своей странице в Facebook.

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      Новоизбранный президент подчеркнул, что дедушка "прошел всю войну и остался навсегда в памяти одним из тех героев, которые защитили Украину от нацистов". Зеленский добавил, что благодарны ветеранам мы должны быть каждый день.

      Сегодня – 9 мая. Это наш День Благодарности. Благодарности за то, что бесчеловечная идеология нацизма навсегда ушла в прошлое. Благодарности тем, кто боролся с нацизмом – и победил. Просто спасибо всем – за возможность родиться и жить, – написал он.

      Владимир Зеленский добавил – война коснулась каждой украинской семьи, а вклад украинцев в победу – огромен.

      Владимир Зеленский на могиле деда / Фото с его страницы в Фейсбук

      "Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев. Помним тех, кто погиб. И чтим тех, кто еще жив, их осталось очень мало", – отметил будущий президент.

      "С Днем победы над нацизмом! "Будем жить!"– этими словами закончил свое обращение Зеленский.

      В 2015 году Верховная Рада установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны. Символом памяти является красный мак. Также тогда решили отмечать 9 мая как День победы над нацизмом.

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      Теги: Новости Украины История День Победы 9 мая Новости политики Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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