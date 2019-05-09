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      Ніхто не має права приватизувати цю перемогу, – Зеленський про 9 травня та українців

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      Зеленський звернувся до українців з нагоди 9 травня
      Зеленський звернувся до українців з нагоди 9 травня / 24 канал

      Новообраний президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День перемоги над нацизмом. Він наголосив – внесок України цю перемогу є величезним і ніхто не має права її приватизувати.

      Зеленський також відвідав у цей день могилу свого дідуся Семена Івановича Зеленського, а фото разом із зверненням до українців опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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      Новообраний президент наголосив, що дідусь "пройшов усю війну і залишився назавжди в пам'яті одним із тих героїв, які захистили Україну від нацистів". Зеленський додав, що вдячними ветеранам ми маємо бути кожного дня.

      Сьогодні – 9 травня. Це наш День Подяки. Подяки за те, що нелюдська ідеологія нацизму назавжди пішла у минуле. Подяки тим, хто боровся з нацизмом – і переміг. Просто вдячні усім – за можливість народитися й жити, – написав він.

      Володимир Зеленський додав – війна торкнулася кожної української сім'ї, а внесок українців у перемогу – величезний.


      Володимир Зеленський на могилі діда/ Фото із його сторінки у Фейсбук

      "Ніхто не має права приватизувати цю перемогу, казати, що вона могла відбутися й без українців. Пам'ятаємо тих, хто загинув. І шануємо тих, хто ще живий, їх залишилось дуже мало", – наголосив майбутній президент.

      "З Днем перемоги над нацизмом! "Будем жить!" – цими словами закінчив своє звернення Зеленський.

      У 2015 році Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам'яті та примирення на честь усіх жертв Другої світової війни. Символом пам'яті є червоний мак. Також тоді вирішили відзначати 9 травня як День перемоги над нацизмом.

      Міфи про Велику Вітчизняну війну і 9 травня: відео

       

       
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      День перемоги чи День пам'яті: що відзначають в Україні 8-9 травня та коли вихідний
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      Теги: Новини України Історія 9 травня День Перемоги Новини політики Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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