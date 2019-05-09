Ніхто не має права приватизувати цю перемогу, – Зеленський про 9 травня та українців

Новообраний президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День перемоги над нацизмом. Він наголосив – внесок України цю перемогу є величезним і ніхто не має права її приватизувати.

Зеленський також відвідав у цей день могилу свого дідуся Семена Івановича Зеленського, а фото разом із зверненням до українців опублікував на своїй сторінці у Facebook.

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Новообраний президент наголосив, що дідусь "пройшов усю війну і залишився назавжди в пам'яті одним із тих героїв, які захистили Україну від нацистів". Зеленський додав, що вдячними ветеранам ми маємо бути кожного дня.

Сьогодні – 9 травня. Це наш День Подяки. Подяки за те, що нелюдська ідеологія нацизму назавжди пішла у минуле. Подяки тим, хто боровся з нацизмом – і переміг. Просто вдячні усім – за можливість народитися й жити, – написав він.

Володимир Зеленський додав – війна торкнулася кожної української сім'ї, а внесок українців у перемогу – величезний.



Володимир Зеленський на могилі діда/ Фото із його сторінки у Фейсбук

"Ніхто не має права приватизувати цю перемогу, казати, що вона могла відбутися й без українців. Пам'ятаємо тих, хто загинув. І шануємо тих, хто ще живий, їх залишилось дуже мало", – наголосив майбутній президент.

"З Днем перемоги над нацизмом! "Будем жить!" – цими словами закінчив своє звернення Зеленський.