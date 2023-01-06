Американские Abrams или немецкие Leopard: какие танки лучше подойдут ВСУ

По данным газеты The Washington Post, администрация Джо Байдена исключает поставки в Украину танков Abrams. Это связано с рядом технических причин.

Публикация The Washington Post на самом деле может быть своеобразным намеком от США для других партнеров Украины, в частности для Германии. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Петр Черник.

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В частности, американское издание, ссылаясь на собственные источники, объясняет, что танки Abrams невозможно передать Киеву, ведь эта техника подвержена поломкам и требует большого опыта технического обслуживания.

Черник считает, что, обнародуя такую информацию, в Вашингтоне хотели побудить Германию к предоставлению Украине танков Leopard 2.

"Это своеобразный дипломатический сигнал давления на немцев, и не только на них. Ведь Германия является производителем танков Leopard", – сказал военный эксперт.

Leopard 2 – "Мерседес" среди танков

По словам Черника, всего немцы изготовили более 3 200 таких танков. Leopard 2 сейчас находятся на вооружении многих стран, начиная от Португалии и заканчивая Финляндией.

Петр Черник Военный эксперт На самом деле с точки зрения логистики нам больше подошли бы танки Leopard 2. Они и по тактико-техническим характеристикам намного лучше американских Abrams. Leopard среди танков – это своеобразный "Мерседес".

Он добавил, что если наступит момент, когда в Украине появятся американские танки, то ВСУ справятся с ними. Ведь украинские военные уже отлично умеют обслуживать другие сложные системы, такие как:

HIMARS,

NASAMS,

ЗРК Patriot, который скоро прибудет в Украину.

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Какие танки легче обслуживать в Европе

Как отметил военный эксперт, любая техника нуждается в обслуживании и ремонте.

В автомобилях мы меняем моторное масло, фильтры, резину. То же касается и тяжелой бронетехники. Она особенно нуждается в обслуживании. Ведь Leopard 2 весит более 50 тонн. А это колоссальная нагрузка на все узлы и механизмы, прежде всего на двигатель,

– сказал Черник.

Военный эксперт добавил, что в Европе логистика для обслуживания этих танков гораздо более распространена, чем Abrams. Хотя американские танки тоже могут обслуживаться на европейском континенте.

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