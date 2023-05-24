В Пентагоне ответили, когда начнется тренировка украинских воинов на танках Abrams
Источник:"Голос Америки"
Вашингтон отправил в Германию танки M1A1 Abrams для учений на них украинских военнослужащих. Впоследствии в Пентагоне рассказали, когда начнутся тренировки.
В середине мая стало известно, что 31 танк M1A1 Abrams прибыл на территории ФРГ. В то же время официальный представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер констатировал 23 мая, что обучение наших бойцов на этой технике начнется в течение следующей недели.
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ВСУ едут в Германию
Ожидается, что около 250 украинских военнослужащих прибудут уже на этой неделе в Германию для участия в тренировках на Abrams. Об этом заявили в издании "Голос Америки" со ссылкой на авторитетные анонимные источники.Обратите внимание! Представители минобороны США заявляют, что еще одна партия этих танков в количестве 31 единицы – на ремонте, поэтому она будет доставлена в наше государство к середине осени 2023 года.
Вероятно, тренировки в Германии продлятся около 10 недель. На них бойцы овладеют тем, как управлять Abrams, маневрировать ими в общевойсковом бою и обслуживать их.
Что нужно знать о танках Abrams / Картинка 24 Канала
Больше об этом
- Та техника, на которой будут тренироваться наши военные в Германии, учебная. В бой Вооруженные Силы будут идти на других танках.
- Важно, что в Белом доме объявили о передаче Abrams еще в январе 2023 года. Тогда говорилось именно о том, что наше государство получит обновленную модель этой техники (M1A2).
- Однако через несколько месяцев было принято решение передать именно старую версию этих танков (M1A1).
- Связано это с невозможностью отправить более современную технику в ближайшие сроки. А танки нам, как известно, нужны как можно скорее для контрнаступления.