В Пентагоне ответили, когда начнется тренировка украинских воинов на танках Abrams

Вашингтон отправил в Германию танки M1A1 Abrams для учений на них украинских военнослужащих. Впоследствии в Пентагоне рассказали, когда начнутся тренировки.

В середине мая стало известно, что 31 танк M1A1 Abrams прибыл на территории ФРГ. В то же время официальный представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер констатировал 23 мая, что обучение наших бойцов на этой технике начнется в течение следующей недели.

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ВСУ едут в Германию

Ожидается, что около 250 украинских военнослужащих прибудут уже на этой неделе в Германию для участия в тренировках на Abrams. Об этом заявили в издании "Голос Америки" со ссылкой на авторитетные анонимные источники.

Представители минобороны США заявляют, что еще одна партия этих танков в количестве 31 единицы – на ремонте, поэтому она будет доставлена в наше государство к середине осени 2023 года.

Вероятно, тренировки в Германии продлятся около 10 недель. На них бойцы овладеют тем, как управлять Abrams, маневрировать ими в общевойсковом бою и обслуживать их.



Что нужно знать о танках Abrams / Картинка 24 Канала

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