Танки Abrams уже в Украине и защита Одессы: Зеленский рассказал детали важного совещания

Владимир Зеленский поблагодарил партнеров. Благодаря им стала возможна реализация исторического решения предоставить Украине танки Abrams.

Владимир Зеленский провел совещание 25 сентября. На нем министр обороны Рустем Умеров отчитался об оружии от западных союзников.

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Что известно на этот момент

Хорошие новости от министра Умерова. "Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады,

– написал президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, наше государство ищет новые контракты и расширяет географию поставок нам оружия. Доложили о военной ситуации главком, Служба внешней разведки, ГУР МО и СБУ.

"Больше танков, больше дронов, больше ПВО, больше дальнобойного оружия, больше санкций. Чем больше давление на Россию, тем быстрее мы победим на поле боя", – так прокомментировал предоставление оружия Андрей Ермак.

Характеристики танков "Абрамс" / Инфографика 24 Канала

Как будут защищать Одессу и готовиться к зиме

На совещании рассмотрели и другие вопросы.

Министр внутренних дел Игорь Клименко зачитал свой доклад, обсудили ликвидацию последствий обстрелов Одессы и других населенных пунктов, помощь пострадавшим.

Прикрытие Одесской области – приоритет на всех моих переговорах по ПВО,

– сказал Зеленский.

Затронули и вопросы подготовки к надвигающейся зиме. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о защите критической инфраструктуры, подготовке укрытий и "Пунктов несокрушимости".

Владимир Зеленский заверил: готовят решение, чтобы их поиск был максимально простым и быстрым.

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Что известно о предоставлении Украине танков Abrams