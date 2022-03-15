Абсолютно циничная манипуляция, – Лещенко о роликах с участием коллаборантки Данильченко

Российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, на его место поставили представительницу "Оппоблока" Галину Данильченко. Эта, так сказать, женщина стала так называемым "народным мэром" Мелитополя.

По словам советника главы ОП Сергея Лещенко, Данильченко стала гауляйтером от России на оккупированной территории. Сейчас она не только распространяет ложь об Украине. А и участвует в пропагандистской деятельности государства-агрессора, сообщает 24 канал.

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Какую пропаганду распространяет Данильченко

Депутат снимается в разных роликах, и их потом ретранслируют российские пропагандистские ресурсы. В частности, одно из таких видео вышло в эфире Russia Today. Там она рассказывает о якобы распространении гуманитарной помощи от имени кадыровцев.

Это циничный образец того, как Россия манипулирует общественным мнением. Сначала они устраивают гуманитарную катастрофу, разрушают украинские города, а затем приезжают и раздают подачки,

– подчеркивает Лещенко.

Политик добавляет, что таким образом оккупанты пытаются представить себя в виде миротворцев и гуманистов. Но на самом деле это абсолютно циничная манипуляция с целью исказить реальность.

"В очередной раз напоминаю: те коллаборационисты, которые перешли на сторону государства-агрессора, впоследствии получат неотвратимое наказание. А ролики, которые они показывают, в том числе и на кадыровских ресурсах, станут доказательством их подрывной деятельности против государства Украина", – подытожил Лещенко.

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