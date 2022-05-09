Хотят отрезать возможные выходы: в Мариуполе россияне сосредоточились на подрыве моста

Пока одни оккупанты маршируют Мариуполем с георгиевской лентой и подносят цветы под местные памятники, их товарищи продолжают жестоко штурмовать завод "Азовсталь".

Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что 9 мая россияне сосредоточились на подрыве моста, которым эвакуируют гражданское население.

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Россияне так и не смогли взять "Азовсталь" в свою сакральную дату, однако и отступать они не собираются. Как отмечают власти Мариуполя, ад на территории завода продолжается.

Сегодня россияне сосредоточились на подрыве моста, по которому шла эвакуация, пытаясь максимально отрезать наших защитников от возможности выхода. Искренне надеюсь, что наших Героев удастся спасти,

– написал Андрющенко.

Оккупанты не прекращают штурмовать "Азовсталь": смотрите видео

Напомним, 9 мая оккупационные войска решили пронести оккупированным Мариуполем 300-метровую георгиевскую ленту. Сделали это на проспекте Нахимова по дороге на площадь Воинов освободителей. К слову, к "торжественному параду" присоединился лидер пророссийских боевиков Донбасса Денис Пушилин.

Андрющенко добавил, что российские оккупанты и коллаборанты были единственными гостями на местном "параде". Сами же оставшиеся в городе мариупольцы выразили молчаливый протест. По предварительным данным, в городе находится около 100 тысяч человек.

Штурм "Азовстали": коротко

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