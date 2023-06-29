Он точно нездоров, – Янгулбаев предположил, что сейчас с Делимхановым

Ранее ВСУ сообщали о ликвидации соратника самопровозглашенного лидера Чечни Рамзана Кадырова Адама Делимханова. Кадыров плакался, потому что не может найти "брата", но впоследствии заявил, что он жив. В последнее время о Делимханове не было новостей.

Правозащитник из Чечни Абубакар Янгулбаев предположил 24 Каналу, что с Делимхановым точно что-то случилось. По его словам, информацию о нем содержат в секрете.

Смотрите также Кадыров "убил" Делимханова: какие информационные тактики использует российская пропаганда

Засекреченное дело вокруг Делимханова

Абубакар Янгулбаев убежден, что все фото и видео, показанные с Делимхановым, что он жив, – неправда. Сейчас приспешник Кадырова просто исчез.

Правозащитник обратил внимание, что даже во время мятежа Пригожин Делимханов не записал никаких видео, не появился в публичном пространстве. Соратник Кадырова не мог упустить такое событие.

В период мятежа не записать видео – это невозможно. С ним действительно что-то не так. Его односельчане не могут ничего сказать. Дело вокруг него очень засекречено, но он точно нездоров, как минимум,

– считает он.

Янгулбаев об исчезновении Делимханова: смотрите видео

Адам Делимханов: главное