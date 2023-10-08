Сын Кадырова получил звание "героя Чечни": политтехнолог назвал цель вручения награды

Сын самопровозглашенного лидера Чечни Рамзана Кадырова Адам получил звание "героя Чечни". Кадырова-младшего продолжат пиарить, потому что он претендует на место своего отца.

Скорее всего, в Кремле поддерживают кандидатуру Адама Кадырова. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Юрий Подорожний.

Читайте также Адам Кадыров избил заключённого в СИЗО: отец похвалил сына, а вот в Кремле отреагировали иначе

Пиар продолжится

Юрий Подорожный отметил, что Рамзан Кадыров, очевидно, понимает, что нужно уже работать над тем, чтобы потом передать власть тому, кому нужно. На власть в Чечне претендует его сын Адам.

Кроме того, отношение российского диктатора Владимира Путина к политическому режиму, который они выстроили вместе с Кадыровым, стабильное. Поэтому Кремль продолжит продвигать и награждать Адама Кадырова.

Подъем Кадырова-младшего, встречи в Кремле, награждение орденами, видео с избиением россиянина, сжегшего Коран – признак стабильности отношений Грозного и Москвы. Поэтому награждение и пиар Кадырова-младшего они продолжат,

– считает он.

Сын Кадырова избил россиянина в СИЗО: главное