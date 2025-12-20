В "аду" было проще, – экс-разведчик откровенно о возвращении с фронта

Украинские военные часто вынуждены воевать в нечеловеческих условиях, видеть гибель собратьев. После всего пережитого возвращение к гражданской жизни является для них еще одним испытанием.

Таким мнением с 24 Каналом поделился ветеран военной разведки с позывным "Саба". Он прошел адские бои на разных направлениях, в частности участвовал в операции на "вышках Бойко" и заходил на оккупированный Крымский полуостров.

Почему адаптация в гражданской жизни бывает непростой?

По словам ветерана, после возвращения к гражданской жизни, он абсолютно изменился. Все эти изменения он до сих пор замечает, а процесс адаптации не такой простой, как кажется. Часто, когда военный возвращается из зоны боевых действий, у него появляется когнитивный диссонанс.

Ты выходишь из ада, но в том аду все гораздо проще. Проще и честнее. Там ты видишь людей, знаешь, кто есть кто. Рядом твои братья. Ты понимаешь, что здесь свои, а там враги. На войне все черное и белое,

– подчеркнул "Саба".

Зато, когда ты возвращаешься в гражданскую жизнь, то видишь, что мир на самом деле серый. Здесь все по-другому. Часто многие вещи, за которые воевали наши защитники, непонятны для людей в тылу. От этого становится очень сложно.

"Во время процесса адаптации у тебя внутри должно быть понимание того, зачем ты живешь, зачем все делаешь, потому что путь возвращения очень непростой", – подытожил ветеран военной разведки.

Что говорят ветераны о возвращении к гражданской жизни?