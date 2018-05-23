Adidas создала футбольную форму из переработанного океанического пластика

Бренд Adidas продолжил сотрудничество с экологической инициативой "Parley for the Oceans", создав униформу для футбольного клуба Manchester United из переработанного океанического пластика.

Дизайн новой формы отсылает нас к первому успеху Manchester United на Кубке Европы, сообщает издание Dezeen.

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Пауль Погба в новой форме Adidas

Тогда, в мае 1968 года, футболисты одержали победу над командой "Бенфика". Теперь же синий цвет новой формы является цитатой цвета формы игроков Manchester United, в которой они выступали во время легендарного матча.

Поддержка инициативы Parley выражена с помощью слов For the Oceans ( "океаны"), напечатанных на внутренней стороне горловины футболки.

"Мы все четко понимаем угрозу пластика для окружающей среды, и мы рады, что можем повысить осведомленность об этом с помощью униформы из переработанного сырья, которая, я уверен, понравится нашим фанатам", – говорит директор клуба Manchester United Ричард Арнольд.

Напомним, что Adidas обещают начать использовать переработанный пластик во всех своих продуктах до 2024 года.

Смотрите видео новая форма Adidas из океанического пластика: