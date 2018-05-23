Adidas создала футбольную форму из переработанного океанического пластика
Бренд Adidas продолжил сотрудничество с экологической инициативой "Parley for the Oceans", создав униформу для футбольного клуба Manchester United из переработанного океанического пластика.
Дизайн новой формы отсылает нас к первому успеху Manchester United на Кубке Европы, сообщает издание Dezeen.
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Пауль Погба в новой форме Adidas
Тогда, в мае 1968 года, футболисты одержали победу над командой "Бенфика". Теперь же синий цвет новой формы является цитатой цвета формы игроков Manchester United, в которой они выступали во время легендарного матча.
Поддержка инициативы Parley выражена с помощью слов For the Oceans ( "океаны"), напечатанных на внутренней стороне горловины футболки.
"Мы все четко понимаем угрозу пластика для окружающей среды, и мы рады, что можем повысить осведомленность об этом с помощью униформы из переработанного сырья, которая, я уверен, понравится нашим фанатам", – говорит директор клуба Manchester United Ричард Арнольд.
Напомним, что Adidas обещают начать использовать переработанный пластик во всех своих продуктах до 2024 года.
Смотрите видео новая форма Adidas из океанического пластика: